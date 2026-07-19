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В Великих Луках пройдет спортивный фестиваль в честь 96-й годовщины образования ВДВ

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Масштабный физкультурно-оздоровительный спортивный фестиваль, посвященный 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск состоится в Великих Луках 15 августа. Торжественное открытие пройдет в 10:00 на базе МБУ «Стрелец» (ул. Ботвина, 4). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Для участников и гостей подготовлена насыщенная программа, включающая соревнования по волейболу сидя, дартсу, армрестлингу, жиму лёжа, стрельбе из лука, практической стрельбе, армлифтингу, а также турниры по нардам и гонку дронов. Организаторы отмечают, что фестиваль рассчитан на жителей всех возрастов и уровня подготовки.

Основная цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни, развитие физической культуры, укрепление патриотических ценностей и сохранение традиций, связанных с историей Воздушно-десантных войск.

О предстоящем спортивном празднике на своей странице во «ВКонтакте» сообщила депутат Великолукской городской Думы от фракции «Единая Россия» Юлия Ярышкина. Она пригласила великолучан принять участие в фестивале, подчеркнув, что подобные мероприятия объединяют жителей города, способствуют развитию массового спорта и воспитывают уважение к мужеству, чести и героизму защитников Отечества.

Вход на фестиваль свободный.

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