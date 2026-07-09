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Курсанты стали победителями и призерами XXXVIII летних Олимпийских игр в Псковском округе

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Сотрудники и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России стали победителями и призерами XXXVIII летних Олимпийских игр молодежи Псковского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН

XXXVIII летние Олимпийские игры молодежи Псковского муниципального округа были посвящены Году единства народов России, в них приняли участие 300 спортсменов.

Программа игр включала в себя соревнования по ориентированию (в том числе ночному), волейбол, мини-футбол, дартс, городки, стрельбу из пневматической винтовки, биатлон, музыкальное лото, игру «Высекалы», гонку на сапбордах, эстафету «Испытай себя», конкурс песен у костра, конкурс дисциплины и быта, бадминтон, туристическую полосу (взрослую и детскую), а также перетягивание каната.

Представители Псковского филиала университета достойно представили свою образовательную организацию, подчеркнули в вузе. Старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Василий Кучмук в составе команд занял третьи места в соревнованиях по футболу и перетягиванию каната, а курсант второго курса Патриция Демина стала победителем соревнований в дневном ориентировании и серебряным призером в ночном, а также заняла вторые места в биатлоне и в игре «Высекалы».

«Сотрудники и курсанты филиала принимают самое активное участие практически во всех спортивных соревнованиях и молодежных мероприятиях, проводящихся на региональном уровне, активно пропагандируют здоровый образ жизни и активный досуг. В дальнейшем участие в подобного рода мероприятиях будет только приветствоваться руководством образовательной организации и пользоваться поддержкой», – отметила временно исполняющая начальника филиала Галина Пасичнюк.
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