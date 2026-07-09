Минздрав Псковской области принял участие в I Спартакиаде госслужащих

Работники министерства здравоохранения Псковской области вышли на старт I Спартакиады государственных и муниципальных служащих региона, сообщили в министерстве.

Фотографии: министерство здравоохранения Псковской области

«Сотрудники Минздрава Псковской области знают всё о том, как важен здоровый образ жизни. Но одно дело — рассказывать, а совсем другое — показывать на собственном примере. На днях сотрудники министерства здравоохранения региона приняли участие в I Спартакиаде государственных гражданских и муниципальных служащих Псковской области. И доказали, что за строгими кабинетами скрываются настоящие спортсмены!» — комментируют в Минздраве области.

Заместитель министра Игорь Ларкин, начальники отделов Александр Дроздов и Анастасия Тютюнник, а также главный врач Псковского клинического перинатального центра Максим Борисюк и сотрудник центра Вячеслав Братчиков вышли на баскетбольную площадку, пробежали дистанции по легкой атлетике и сыграли в настольный теннис.