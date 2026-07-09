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Минздрав Псковской области принял участие в I Спартакиаде госслужащих

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Работники министерства здравоохранения Псковской области вышли на старт I Спартакиады государственных и муниципальных служащих региона, сообщили в министерстве.

Фотографии: министерство здравоохранения Псковской области

«Сотрудники Минздрава Псковской области знают всё о том, как важен здоровый образ жизни. Но одно дело — рассказывать, а совсем другое — показывать на собственном примере. На днях сотрудники министерства здравоохранения региона приняли участие в I Спартакиаде государственных гражданских и муниципальных служащих Псковской области. И доказали, что за строгими кабинетами скрываются настоящие спортсмены!» — комментируют в Минздраве области.

Заместитель министра Игорь Ларкин, начальники отделов Александр Дроздов и Анастасия Тютюнник, а также главный врач Псковского клинического перинатального центра Максим Борисюк и сотрудник центра Вячеслав Братчиков вышли на баскетбольную площадку, пробежали дистанции по легкой атлетике и сыграли в настольный теннис.

«Спорт помогает не только держать тело в тонусе, но и перезагружать голову после напряженной работы. Хорошая физическая нагрузка — лучший способ снять стресс. К тому же такие соревнования здорово объединяют команду», — комментируют участники соревнований.
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