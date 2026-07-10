Новый спортивный зал открылся на территории псковского округа №3

Новый зал для занятий спортом открылся на территории псковского округа №3. Об этом пишет депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в мессенджере «Макс».

Фото: Антон Мороз / «Макс»

«Хочу отметить, что в ходе встреч на территории округа ранее звучали вопросы о необходимости открытия подобного объекта для массового посещения. Не секрет, запрос от населения в сфере развития спортивной инфраструктуры (как открытых площадок, так и залов в закрытых помещениях) с годами только растет. Сбор наказов в Народную программу "Единой России" на 2026-2030 годы эту тенденцию подтверждает. Для многих людей возможность занятия спортом, регулярные тренировки стали неотъемлемой частью жизни», - пишет Антон Мороз.

Депутат от округа совместно с однопартийцами реализует эти запросы при помощи самых разных инструментов: профильного национального проекта и проекта партии «Единая Россия», через ТОСы и ФКГС, при помощи внебюджетных источников и малого бизнеса.