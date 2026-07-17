Спортивный фестиваль к 96-летию ВДВ пройдет в Великих Луках

Масштабный физкультурно-оздоровительный спортивный фестиваль, посвященный 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, пройдет в Великих Луках 15 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Отечество — Псковская область».

Изображение: «Отечество — Псковская область»

Торжественное открытие фестиваля состоится в 10:00 на базе МБУ «Стрелец» по адресу: улица Ботвина, дом 4.

В программе мероприятия запланированы соревнования по волейболу сидя, дартсу, армрестлингу, жиму лежа, стрельбе из лука, практической стрельбе, армлифтингу, а также турнир по нардам и гонка дронов. Организаторы отмечают, что принять участие смогут жители разных возрастов и уровня подготовки.

Фестиваль направлен на популяризацию физической культуры, укрепление духа единства и патриотическое воспитание жителей региона.

Вход на мероприятие свободный.