Первый этап чемпионата Псковской области по велоспорту состоится 27 июня

Первый этап чемпионата Псковской области по велосипедному спорту (маунтинбайк, кросс-кантри, марафон) состоится в Мальской долине в Печорском округе 27 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Соревнования проводятся в личном зачёте на дистанции 30 километров по трём возрастным группам: мужчины и женщины 18-34 лет, 35-49 лет и 50 лет и старше. Спортсмены из Псковской области и Санкт-Петербурга примут участие в состязаниях по маунтинбайку, кросс-кантри и в веломарафоне. Старт в 12:00.

Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами. Победители получат кубки.

Второй этап чемпионата состоится в августе.