Туризм

В Петербурге может появиться турцентр Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 17 октября, находясь в служебной командировке в Санкт-Петербурге, встретился с врио губернатора северной столицы Александром Бегловым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников поздравил Александра Беглова с назначением и поблагодарил за внимание и деятельную поддержку Псковской области на посту полпреда президента России в СЗФО.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили укрепление и развитие взаимодействия двух субъектов РФ. «Между Петербургом и Псковской областью есть соглашение о сотрудничестве, и сегодня мы еще раз подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении двустороннего взаимодействия. Среди перспективных направлений - продовольственная и промышленная сферы, транспортная доступность, совместные мероприятия в области культуры, охраны здоровья населения, и, конечно же, туризма. Мы сейчас активно прорабатываем вопрос создания в Петербурге визит-центра, где туристы могли бы получать всю необходимую информацию о нашем регионе, помощь в проработке турмаршрутов или даже приобрести готовый тур. Александр Дмитриевич высоко оценил идею и пообещал помочь с поиском подходящего помещения. Будем и дальше укреплять дружеские связи и развивать добрососедские отношения между нашими регионами», - прокомментировал итоги встречи губернатор Псковской области Михаил Ведерников.