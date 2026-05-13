 
Туризм

Отель-музей «Дом Фролова» в Пскове готовится к открытию

Необычный отель «Дом Фролова» готовится к открытию в Пскове на улице Школьной, 16А. По словам автора проекта Юрия Фролова, гостиница на 70% состоит из музея, где у каждой детали есть своя история. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Скриншот из видео Михаила Ведерникова в Мах

По словам главы региона, здесь соседствуют разные эпохи: подлинные люстры из гостиницы «Москва» 1935 года и Московского метро, советские артефакты, оркестрион конца XIX века, зеркало Наполеона, личные предметы русских царей, антикварная мебель конца XVI – начала XX века. 

Отдельное пространство посвящено советским продуктам и промтоварам. В витринах – запечатанный кофе 1970-х, консервированная вода для морских судов, леденцы монпансье, крупнейшая коллекция пищевой соды и флаконы популярных в СССР духов.

Помимо этого, в отеле присутствуют инженерные раритеты: старинные замки-головоломки, которые почти невозможно открыть без знания механизма, и работы современных мастеров. 

«Например, двери с секретами, скрытыми панелями и сложной системой запирания, созданные Владимиром Тюрягиным из Себежа: таких специалистов в России – единицы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам Юрия Фролова, это лишь 3% коллекции. А в планах – создание целого музейного комплекса.

Проработка вопроса об освоении инвестором прилегающего квартала для расширения музейного пространства ведется при поддержке Фонда инвестиционного развития Псковской области.

