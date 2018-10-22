Победители конкурса «Открытка из глубинки» отправятся на базу отдыха «Пушкиногорье»

Подведены итоги конкурса «Жемчужина Псковской области. Открытка из глубинки». Голосование за финалистов фотоконкурса проходило в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте».
Из 5 финалистов в номинации «Профессиональное фото» пользователи группы ПЛН выбрали фотографию Виктора Желенговского, на которой запечатлен вид на Замковую гору в Себеже.
Победителем в номинации «Любительское фото» стал Сергей Соловьев, который заявился на конкурс с фотографией, сделанной в «Михайловском».
Каждый из сертификатов рассчитан на суточное проживание на базе двух лиц.
Добавим, что развитие туризма в регионе является одной из первостепенных задач, которые ставит перед собой избранный губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Туризм - это псковская золотая жила, требующая кропотливой, усердной и вдумчивой работы над собой.
Мы предложили читателям Псковской Ленты Новостей помочь областным властям в популяризации местных достопримечательностей, особенно в глубинке.