 
Туризм

Корректировку режима тишины на базах отдыха поддержал законодательный комитет Собрания

Депутаты Псковского областного Собрания обсудили законопроект, согласно которому планируется изменить режим тишины на объектах туризма в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению.

«Представленный проект предлагает внести изменения в закон "Об административных правонарушениях на территории Псковской области", дополнив статью 2.2 (совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан) положениями, предполагающими в высокий туристический сезон (с 1 мая по 1 октября) изменение режима тишины для баз отдыха и объектов туристской индустрии, находящихся на территории парков», - сказал председатель комитета, автор законопроекта Алексей Севастьянов («Единая Россия»).

Действующая редакция «закона о тишине» не содержит территориальных и сезонных разграничений, запрещая громкие звуки повсеместно с 21:00 в будни и с 22:00 в выходные и праздники. Представленным законопроектом планируется разрешить проводить шумные действия на туристических объектах с 1 мая по 1 октября с 21.00 до 23.00. 

Нарушения режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей.

«Думаю, что такой законопроект в непростое время поможет нашему бизнесу и позволит нашем гражданам и гостям отдыхать в более комфортных условиях», - сказал министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

Депутаты поддержали законопроект.

Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Михеев Андрей Сергеевич

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

