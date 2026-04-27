Корректировку режима тишины на базах отдыха поддержал законодательный комитет Собрания

Депутаты Псковского областного Собрания обсудили законопроект, согласно которому планируется изменить режим тишины на объектах туризма в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению.
Действующая редакция «закона о тишине» не содержит территориальных и сезонных разграничений, запрещая громкие звуки повсеместно с 21:00 в будни и с 22:00 в выходные и праздники. Представленным законопроектом планируется разрешить проводить шумные действия на туристических объектах с 1 мая по 1 октября с 21.00 до 23.00.
Нарушения режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей.
Депутаты поддержали законопроект.
