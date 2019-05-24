Туризм

Названы европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями

Эксперты проанализировали стоимость проживания в отелях Европы. Дешевле всего туристам обойдется ночь на Балканах, а вот за номер в отеле в Монако или в странах Северной Европы придется заплатить значительную сумму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip.

Для составления рейтинга эксперты сервиса посчитали среднюю стоимость одной ночи в отелях категории «четыре звезды». При этом учитывались все локации, где доступны варианты проживания заданной категории, а не только столицы.

В список стран, где за проживание нужно отдать не более 3 500 рублей, попали не самые популярные у туристов направления - Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина. Также относительно недорого обойдется номер в гостинице в Молдавии, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

На первом месте среди стран с самой высокой стоимостью проживания — княжество Монако. За ночь в отеле категории «четыре звезды» здесь придется заплатить в среднем 23 тысячи рублей.

Одна ночь в отелях Исландии, в основном сосредоточенных в столице, стоит около 11 тысяч рублей.

На третьем месте расположилось небольшое княжество Лихтенштейн. Ночь в местном отеле обойдется в среднем в десять тысяч рублей.

В список стран, где средняя стоимость проживания в отеле довольно высока, вошли Дания, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Ирландия.