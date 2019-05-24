Туризм

На необычную пешую экскурсию-поход по Изборско-Мальской долине приглашают псковичей

1 июня псковичей и гостей города приглашают на пешую экскурсию-поход по Изборско-Мальской долине. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, в ходе экскурсии участники узнают немало нового, ведь рассказывать будет один из топовых экскурсоводов Пскова - Дмитрий Беляев.

«Эта долгая прогулка (около 20 км) налегке откроет не только множество объектов: храмов, каменных крестов, мельниц, залежей вулканических пород - туфа, источников, бьющих из-под земли, но и пройдет через невероятно красивые места. Как здорово смотреть на Изборск или Мальский монастырь, стоя вдалеке от них, наблюдая за ними, грациозно вырастающими среди холмистых ландшафтов и водной глади», - отметили организаторы экскурсии.

Название маршрута по Изборску и его окрестностям можно обозначить как «Дорогами легендарного Трувора». Ведь если поверить в то, что Трувор, брат Рюрика, основал град и княжил тут, то в те седые времена он мог прийти сюда водным путем. По реке Обдех, некогда судоходной. Эту реку участники пересекут тоже.

Но, между делом, это и дороги не менее легендарного Николая Рериха. Сразу несколько объектов сих мест он писал красками. Например, Труворов крест. Который на самом деле никак не связан с князем. Но установлен на средневековом (и действующем) кладбище.

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