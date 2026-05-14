Блюда разных народов смогут приготовить посетители псковского гастрофестиваля «Моя еда»

Мастер-классы по приготовлению блюд разных народов России ждут посетителей гастрофестиваля «Моя еда» в Пскове 23 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В программе:
- Мастер-классы от опытных поваров: участники смогут перенять секреты кулинарного мастерства и научиться готовить блюда разных народов России.
- Открытая кухня: гости увидят, как шеф-повара создают кулинарные шедевры прямо на глазах у публики.
- Ярмарка ремесленников и шоурум: уникальные товары ручной работы, сувениры и изделия народных промыслов.
- Гастрономический квиз: увлекательная викторина о еде для самых эрудированных.
- Выступление врача: гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов поделится полезными советами о здоровом питании и влиянии различных продуктов на организм.
Вход свободный.