 
Туризм

Блюда разных народов смогут приготовить посетители псковского гастрофестиваля «Моя еда»

0

Мастер-классы по приготовлению блюд разных народов России ждут посетителей гастрофестиваля «Моя еда» в Пскове 23 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Россия — страна множества народов, и у каждого — свои кулинарные традиции, веками передаваемые из поколения в поколение.  В Год единства народов России мы приглашаем всех отправиться в уникальное гастрономическое путешествие без границ и расстояний — на фестиваль «Моя еда»! Событие состоится 23 мая с 12:00 в парке Строителей», - сообщили организаторы.

В программе:

  • Мастер-классы от опытных поваров: участники смогут перенять секреты кулинарного мастерства и научиться готовить блюда разных народов России.
  • Открытая кухня: гости увидят, как шеф-повара создают кулинарные шедевры прямо на глазах у публики.
  • Ярмарка ремесленников и шоурум: уникальные товары ручной работы, сувениры и изделия народных промыслов.
  • Гастрономический квиз: увлекательная викторина о еде для самых эрудированных.
  • Выступление врача: гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов поделится полезными советами о здоровом питании и влиянии различных продуктов на организм.

Генеральный партнёр: «Лемана ПРО». Вход свободный.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026