Псковская молодежь может выиграть туристическую поездку по родному краю

В Псковской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Псковская область. По страницам истории». Всего будет определено до 350 победителей. Они станут обладателями сертификатов программы «Больше, чем путешествие», которые дают право на бесплатную двухдневную туристическую поездку по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив.

Мероприятие реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие». Организаторами конкурса выступают Центр молодежи и общественных инициатив и «Больше, чем путешествие» при содействии министерства молодежной политики Псковской области.

Цель конкурса — расширить культурный кругозор учащихся, способствовать их духовно-нравственному воспитанию и углубленному изучению историко-культурного и духовного наследия родного края. Этот проект сочетает учебу, творчество и живое знакомство с родным краем и направлен на развитие у молодежи глубокого уважения к своей Родине, ее истории и культурному наследию предков.

К участию приглашаются молодые люди от 14 до 18 лет, проживающие на территории Псковской области. Участникам необходимо подготовить конкурсную работу — эссе на тему «Псковская область. По страницам истории» объемом не более 2000 знаков. В работе нужно рассказать о знаковых событиях или достопримечательностях Псковской области, которые произвели наибольшее впечатление. Эссе должно быть авторским, уникальность — не менее 65%.

Заявки принимаются в два этапа: первый этап пройдет с 1 по 27 мая (включительно), а второй этап состоится с 1 августа по 10 сентября (включительно).

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на официальном сайте конкурса и приложить ссылку на конкурсную работу в облачном хранилище.

Они станут обладателями сертификатов программы «Больше, чем путешествие», которые дают право на бесплатную двухдневную туристическую поездку по Псковской области. Расходы на проживание, питание, проезд в рамках маршрута, а также на участие в мероприятиях организаторы берут на себя.

Победителей ждет насыщенная программа: экскурсии по Псковскому кремлю, Изборской крепости, Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю, усадьбе «Михайловское», музею-заповеднику «Бугрово», цепным мостам в Острове, а также мастер-классы – от создания открытки в стиле XIX века до колокольного звона и занятий в центре православного добровольчества «Путь добра».