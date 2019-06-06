Туризм

Вечерние прогулки вокруг Кремля и экскурсии по средневековому торговому пути: в «Славянском туре» рассказали о подготовке к Псковской Ганзе

К празднованию XXXIX Международных ганзейских дней нового времени в Пскове в июне 2019 года компанией «Славянским туром» был разработан ряд турпродуктов, которые нашли признание как в профессиональной среде, так и среди псковичей и гостей города.

В частности, модульный тур «Ганзейский путь» занял призовое место на конкурсе туроператоров Псковской области в номинации «Лучший туристский продукт в рамках федерального проекта «Серебряного ожерелья России».

В связи с активной подготовкой к праздникам компанией были созданы разноуровневые маршруты по ключевым городам, связанные с Ганзой: региональный маршрут «Ганзейские города Псковской земли – Псков и Порхов», межрегиональный маршрут «Средневековый торговый путь» Псков-Порхов – Великий Новгород.

В рамках федеральной программы «Живые уроки» для школ города были проведены многочисленные экскурсии и квесты на тему «Ганзейские города».

Компанией разработаны международные маршруты «Ганзейские пути» Псков-Цесис-Рига и Псков-Тарту-Таллин совместно с латвийскими и эстонскими туроператорами, которые вошли в проект «Культурные маршруты Европы». Данные маршруты дают представление о Средневековой Ганзе и Ганзе Нового времени, об истории развития торговых отношений Пскова.

Компанией была разработана вечерняя театрализованная экскурсия «Псков Ганзейский», для которой был создан специальный костюм, факелы, сувениры.

Экскурсия «Псков Ганзейский» посвящена истории развития торговых отношений Пскова и Ганзы от эпохи средневековья до наших дней, экскурсия проходит вокруг Псковского Кремля. Это замечательная возможность погрузиться в средневековую атмосферу, гуляя вдоль древних крепостных стен с факелами.

Экскурсия проводится каждую пятницу и субботу в 21.00.

Запись на экскурсии по телефону 79-30-97, по электронной почте priempskov@yandex.ru или в офисе компании «Славянский тур» - Петровская, 31.