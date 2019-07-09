Туризм

Экскурсоводами смогут стать только граждане РФ

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому гидами и экскурсоводами могут быть только лица с российским гражданством. Также наличие высшего профессионального образования и дополнительного образования в сфере культуры или туризма может стать обязательным, сообщает «Парламентская газета».

С соответствующей инициативой выступил депутат фракции ЛДПР Антон Морозов. Законопроект будет предварительно рассмотрен 11 июля на заседании комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

«Требование о наличии гражданства Российской Федерации является необходимым условием, поскольку граждане Российской Федерации как по рождению, так и при приобретении гражданства обладают необходимыми навыками реализации туристического продукта, например, владеют русским языком, обладают знаниями о культурно-исторических традициях и становлении Российского государства», — указано в пояснительной записке к документу.

Морозов считает, что законодательное закрепление данных требований позволит исключить ситуации непрофессиональности в сфере туризма, поможет избежать искажения российской истории иностранными специалистами и обеспечит граждан РФ гарантиями при трудоустройстве.

В настоящее время требование наличия гражданства своей страны для осуществления туристской деятельности является обязательным в Китайской Народной Республике, Королевстве Таиланд и других странах.