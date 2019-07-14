Туризм

В Дновском районе пройдет гастрономический фестиваль

Гастрономический фестиваль состоится 17 августа в деревне Искра в Дновском районе. Как рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы, главным мероприятием фестиваля станет кулинарная выставка-конкурс. Принять в ней участие смогут любители вкусно готовить, владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а также предприятия общественного питания и индивидуальные предприниматели, представители социального предпринимательства. В адрес организаторов уже поступают заявки из Псковской и Новгородской областей.

Поскольку фестиваль пройдет накануне Яблочного Спаса, конкурсантам в первую очередь предлагается приготовить блюда из яблок. Фото и пошаговые рецепты приветствуются.

В прошлом году первый межмуниципальный фестиваль прошел в Искре, благодаря реализации социального проекта «Скатерть-самобранка или Гастрономическая составляющая турпродукта Псковщины» при поддержке администрации Псковской области и автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

В этом году принято решение продолжить работу по развитию гастрономического туризма в районе. Тем более, что к этому есть исторические предпосылки. В усадьбе помещика Спиридонова (который в 19 веке владел землями близ д. Искра) был большой фруктовый сад. Яблочные деревья поражали своей красотой, разнообразием и богатым урожаем. Да и по сей день местные жители помнят предания о лечебных свойствах молодильных спиридоновских яблок.

Организаторы приглашают к участию в мероприятиях не только любителей вкусно покушать, но и мастеров декоративно-прикладного искусства. Участников фестиваля ожидает выставка изделий и мастер-классы. При поддержке автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» будут созданы условия для работы социальных предпринимателей.

Подать заявку на участие в фестивале можно по телефону 8(81135)28135 или по электронной почте rkcdno@mail.ru.