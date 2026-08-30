Творческое представление Пушкиногорского округа пройдет сегодня на выставке «Россия начинается здесь»

Ярким культурным событием уходящей недели стала выставка-ярмарка «Россия начинается здесь», которая проходит в Финском парке областного центра. Все муниципалитеты Псковской области представляют свои культурные и исторические особенности, традиции и достижения. Не исключением стал и Пушкиногорский муниципальный округ, площадка которого представляет собой многофункциональный кластер, объединяющий литературное наследие Александра Пушкина, православную культуру и современный агропромышленный потенциал округа. Как сообщила глава округа Оксана Филипова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сегодня, 30 августа, пройдет творческое представление муниципалитета — своими талантами гостей ярмарки-выставки порадуют самодеятельные коллективы Пушкиногорья.

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

На стендах округа представлены современные панорамные снимки мемориальных ландшафтов музея-заповедника «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», «Бугрово». Установлена полноразмерная реплика знаменитой скамьи Онегина, которая, как отметила Оксана Филиппова, стала не просто декорацией, а точкой притяжения для посетителей, позволяющая сделать памятный снимок в атмосфере XIX века.

На площадке установлен стилизованный почтовый ящик «Письмо Пушкину» — посетители выставки активно пользуются возможностью написать письмо поэту, поделиться мыслями о его творчестве. Представленные крупноформатные снимки животных отсылают всех присутствующих к еще одному месту Пушкиногорья, которое с радостью посещают и дети, и взрослые: всеми любимому «Зоограду».

Экспонаты ремесленного блока знакомят гостей с аутентичными вкусами и традициями Пушкиногорья. Оксана Филиппова также отметила, что отдельного внимания заслуживают работы местных мастеров — глиняная посуда ручной лепки и обжига.

«Столбушинские продукты, линейка продукции местной сидродельни, молочные продукты Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода, Монастырские сыры и другая продукция — это вкусные и натуральные продукты, которые производятся на нашей земле. Интересные мастер-классы — это возможность попробовать себя в различных видах творчества! Сегодня свои мастер-классы, которые собирали большое количество людей, представили сотрудники Пушкинского заповедника», — добавила глава округа.

Также Оксана Филиппова поделилась, что совместно с коллегами рада была презентовать выставку Пушкиногорского округа не только многочисленным гостям-посетителям, но и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который посетил мероприятие вместе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником.

Особый интерес у высокопоставленных гостей ярмарки-выставки вызвала представленная Пушкиногорским округом гастрономия, которые с удовольствием угостились розовыми блинами, приготовленными кулинарами отеля-усадьбы «Арина Р» по рецепту няни Александра Пушкина — Арины Родионовны на основе свекольного сока, и разнообразием сыров Монастырской лавки, а крыжовенное варенье и мед Столбушино стали прекрасным дополнением к ним.