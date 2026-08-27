Андрей Ключко: На выставке «Россия начинается здесь» особенно полезно побывать с детьми

В павильоне-кубе Псковского округа на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова представили воинскую историю и осовремененное производство. Об этом пишет депутат Собрания округа Андрей Ключко в своих соцсетях.

Фото: Андрей Ключко / «ВКонтакте»

Вместе с главой округа Натальей Федоровой и коллегой-депутатом Собрания Владимиром Балясовым Андрей Ключко посетил павильон Псковского округа на выставке «Россия начинается здесь». По его словам, здесь представлены все муниципалитеты Псковской области, и каждый старается в своем павильоне-кубе показать свой район во всей красе.

«Воинская история и осовремененное производство – красиво, наглядно, интересно показано и рассказано в павильоне Псковского округа. С гостями ведутся интерактивы и мастер-классы. Посетив сравнительное небольшое пространство, можно многое узнать о Псковском округе. Не менее интересен павильон Гдовского округа – с удовольствием окунулся в представленный материал. Друзья! Рекомендую посетить выставку «Россия начинается здесь». Особенно полезно побывать здесь с детьми, чтобы ребята увидели, насколько самобытна и красива наша Псковская область!» - пишет Андрей Ключко.

Презентационный день муниципалитета на главной сцене выставки состоится в субботу, 29 августа, в 18:00.