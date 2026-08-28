Дни Витебской области стартовали в Пскове

В Пскове 28 августа открылись Дни Витебской области. В город прибыла делегация из Беларуси во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Константин Красильников / ПЛН
В рамках Дней Витебской области запланированы традиционная выставка продукции предприятий Витебской области, презентации работ студенческих отрядов и учреждений образования, представление туристического потенциала приграничного региона, а также ярмарки мастеров народных ремесел и концертные выступления белорусских творческих коллективов.
Сегодня в рамках работы выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с официальной делегацией побывал на презентации Витебской области Республики Беларусь. Гости осмотрели Витебское подворье, познакомились с экспозицией, представляющей культуру и традиции братской республики.
Торговая площадка разместилась в парке между ресторанами «Лёвенъ» и «Гельдт». На ярмарке представили продукцию предприятий Витебской области: среди товаров — выпечка, сыры и другие изделия. Посетители активно интересовались представленной продукцией — на отдельных точках выстраивались очереди.
Делегация с Михаилом Ведерниковым и Александром Рогожником посетила выставочные кубы, где свои районы презентуют муниципальные образования Псковской области. Губернатор пообщался с мастерами, осмотрел экспонаты и отметил важность таких встреч для укрепления межрегиональных и международных связей.
Одновременное проведение Дней Витебской области и выставки «Россия начинается здесь» позволяет жителям и гостям города сравнить и оценить продукцию разных регионов, а гостям из Витебска — лучше узнать особенности Псковской области.