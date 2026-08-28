Дни Витебской области стартовали в Пскове

В Пскове 28 августа открылись Дни Витебской области. В город прибыла делегация из Беларуси во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

В рамках Дней Витебской области запланированы традиционная выставка продукции предприятий Витебской области, презентации работ студенческих отрядов и учреждений образования, представление туристического потенциала приграничного региона, а также ярмарки мастеров народных ремесел и концертные выступления белорусских творческих коллективов.

Сегодня в рамках работы выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с официальной делегацией побывал на презентации Витебской области Республики Беларусь. Гости осмотрели Витебское подворье, познакомились с экспозицией, представляющей культуру и традиции братской республики.

Торговая площадка разместилась в парке между ресторанами «Лёвенъ» и «Гельдт». На ярмарке представили продукцию предприятий Витебской области: среди товаров — выпечка, сыры и другие изделия. Посетители активно интересовались представленной продукцией — на отдельных точках выстраивались очереди.

Делегация с Михаилом Ведерниковым и Александром Рогожником посетила выставочные кубы, где свои районы презентуют муниципальные образования Псковской области. Губернатор пообщался с мастерами, осмотрел экспонаты и отметил важность таких встреч для укрепления межрегиональных и международных связей.

«Таких встреч не может быть много. Из года в год появляются новые предприятия, появляются новые продукты, появляются новые взаимные интересы. Мне было приятно увидеть всю продукцию, которая производится на этой гостеприимной земле, наметить туристические маршруты. Каждый год приносит что‑то новое. Будем продолжать работать, будем продолжать дружить. Я с удовольствием хочу отметить, что из года в год событийная повестка в регионе наполняется, и сегодня две площадки заняты двумя важными мероприятиями. В этом есть своя логика, потому что Дни Витебской области в Пскове традиционно пользуются большой популярностью среди жителей, среди гостей. Коллеги представляют продукцию и очень качественные продукты. Мы видели, что стоят очереди для того, чтобы что‑то купить. Наша выставка объединяет в этом году без исключения все 26 муниципалитетов. Везде есть свои традиции, особенности, это важно для нас. Я думаю, что это важно и для наших белорусских друзей — для того, чтобы лучше узнать наш регион, погрузиться, понять историю, культуру и наметить новые точки взаимодействия», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Одновременное проведение Дней Витебской области и выставки «Россия начинается здесь» позволяет жителям и гостям города сравнить и оценить продукцию разных регионов, а гостям из Витебска — лучше узнать особенности Псковской области.