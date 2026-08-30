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Павильон-куб Псковского округа на выставке «Россия начинается здесь» посетили более тысячи человек

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Выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» сегодня, 30 августа, завершает свою работу. Как сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, это была замечательная неделя презентации всей Псковской области и каждого ее округа под стенами величественного Кремля для жителей региона и гостей города. Павильон-куб, представленный муниципалитетом, с понедельника по воскресенье принял тысячи гостей, которые оставили в книге пожеланий самые добрые слова в адрес специалистов, встречавших людей в кубе, и в целом нашего округа.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Накануне на главной сцене состоялась часовая творческая презентация Псковского округа. В песенных и танцевальных номерах артисты старались показать богатство и разнообразие народной культуры – надежного фундамента нашего многонационального народа. На сцене муниципалитет представили лучшие артисты: хореографические ансамбли «Ветер перемен» и «Псковские плесы», ансамбль народной и эстрадной песни «Лаванда», вокальная группа «Гайтан», ансамбль русской песни «Забава» и Светлана Дмитриева, солист ПРЦК Ольга Шалабодова. В завершении презентации команда Псковского муниципального округа спела гимн малой Родины.

 
«Выставка "Россия начинается здесь" — это замечательная возможность рассказать и показать наш муниципалитет, его историю и современность. Историю нашей малой Родины важно знать, гордиться ею и передавать нашим детям!» — заключила Наталья Федорова.

 

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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