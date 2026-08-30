 
Туризм

Овербукинг на авиарейсах планируют узаконить до конца года

0

Министерство транспорта России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

Изображение сгенерировано нейросетью

Андрей Никитин сообщил, что Минтранс готовится узаконить овербукинг (практика, при которой компания продает больше билетов или бронирований, чем есть мест в самолете - ред.) на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажира и прозрачными правилами для отрасли. По словам министра, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов, пишет «РИА Новости».

«В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», — сказал Андрей Никитин в ответ на вопрос, когда Минтранс планирует узаконить овербукинг для авиапассажиров.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026