Овербукинг на авиарейсах планируют узаконить до конца года

Министерство транспорта России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

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Андрей Никитин сообщил, что Минтранс готовится узаконить овербукинг (практика, при которой компания продает больше билетов или бронирований, чем есть мест в самолете - ред.) на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажира и прозрачными правилами для отрасли. По словам министра, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов, пишет «РИА Новости».