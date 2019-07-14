Какие привилегии дает гражданство Кипра?

Гражданство Кипра – один из наиболее популярных статусов, который предпочитают получать инвесторы в качестве второго. Программа по выдаче золотых паспортов действует на протяжении нескольких лет, все процессы отрегулированы и подтвердили свою прозрачность и надежность.
Что известно о новых условиях?
В 2018 году правительством острова представлены обновленные правила оформления инвестиционного гражданства, в том числе, установлен лимит на заявки.
Теперь на рассмотрение ежегодно может быть принято не более 700 обращений от кандидатов.
Изменен в сторону увеличения (с 3 до 6 месяцев) срок обработки заявок.
Период до получения паспорта остался прежним (6 месяцев), но право на выдачу предоставлено исключительно агентствам, зарегистрированным как провайдеры Кипрской инвестиционной программы по получению гражданства.
В феврале 2019 года Кабинет Министров проголосовал за очередное обновление.
В частности, возвратить инвестиции можно через 5 лет, а не 3 года, как было ранее.
Порядок отсчета времени выдачи статуса остался неизменным – это день вручения сертификата о натурализации, либо разрешения на пребывание.
Также до участия в программе допускаются лишь лица с шенгенской визой.
Проверка благонадежности будет проводиться по международным стандартам. При обнаружении неудачных попыток оформления паспорта в других странах ЕС заявка будет отклонена.
Необходимо отметить, что новшеством является дополнительные дотации по €75 000 двум структурам: Фонду содействия исследованиям и Корпорации земельного развития.
По новым условиямгражданство Кипра через инвестицииоформляют начиная с 15 мая 2019 года.
Почему интерес к кипрскому гражданству не снижается?
Несмотря на ужесточение условий, популярность золотого паспорта Кипра остается высокой. Причина – ряд исключительных преимуществ, получаемых инвесторами. А именно:
разрешение на безвизовый въезд в ЕС и другие государства по миру (всего более 150);
краткие сроки процедуры – через 3 месяца резидентство, затем гражданство;
паспорта для всех членов семьи, включая детей до 28 лет;
простое оформление без проверок знаний языка и истории страны, требований обязательного проживания на острове;
второе гражданство на законных основаниях, информация о получении которого закрыта, в том числе, для страны исходного подданства;
возврат инвестиций предусмотрен для основной части вложений, за исключением затрат на покупку жилья.
Сколько денег нужно вложить в гражданство?
Основная статья затрат на паспорт – инвестиция в размере не менее €2 000 000. Вложить деньги предлагают в разные объекты. Это может быть:
жилая недвижимость;
нежилая недвижимость;
судоходная отрасль;
национальные финансовые продукты, облигации;
открытие собственного бизнеса с трудоустройством от 5 человек с гражданством ЕС;
комбинация вышеперечисленного.
Другие расходы включают:
€45 000 – плата за оформление;
€500 000 – покупка жилья;
€75 000 – взнос в Фонд содействия исследованиям и инновациям;
€75 000 – взнос в Корпорацию земельного развития;
платежи в иммиграционные службы, их объем зависит от количества лиц, включенных в заявку.
Как проходит процедура оформления?
Начинают процесс с подписания договора с официальным провайдером. Уже в первые семь дней после подачи документы будут рассмотрены и участнику предоставят разрешение на пребывание. Гражданство можно получить через полгода.
За это время данные заявителя тщательно изучаются, а кандидат покупает недвижимость за минимум €500 000 для личного проживания, что является ключевым требованием для дальнейшего успешного рассмотрения, и приступает к инвестированию.
Отметим, что на срок завершения процесса влияют быстрота подготовки документов и проведения финансовых операций, правдивость предоставленной информации.
Информация предоставлена компанией Migration Group