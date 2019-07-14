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Какие привилегии дает гражданство Кипра?

Гражданство Кипра – один из наиболее популярных статусов, который предпочитают получать инвесторы в качестве второго. Программа по выдаче золотых паспортов действует на протяжении нескольких лет, все процессы отрегулированы и подтвердили свою прозрачность и надежность.

Что известно о новых условиях?

В 2018 году правительством острова представлены обновленные правила оформления инвестиционного гражданства, в том числе, установлен лимит на заявки.

Теперь на рассмотрение ежегодно может быть принято не более 700 обращений от кандидатов.

Изменен в сторону увеличения (с 3 до 6 месяцев) срок обработки заявок.

Период до получения паспорта остался прежним (6 месяцев), но право на выдачу предоставлено исключительно агентствам, зарегистрированным как провайдеры Кипрской инвестиционной программы по получению гражданства.

В феврале 2019 года Кабинет Министров проголосовал за очередное обновление.

В частности, возвратить инвестиции можно через 5 лет, а не 3 года, как было ранее.

Порядок отсчета времени выдачи статуса остался неизменным – это день вручения сертификата о натурализации, либо разрешения на пребывание.

Также до участия в программе допускаются лишь лица с шенгенской визой.

Проверка благонадежности будет проводиться по международным стандартам. При обнаружении неудачных попыток оформления паспорта в других странах ЕС заявка будет отклонена.

Необходимо отметить, что новшеством является дополнительные дотации по €75 000 двум структурам: Фонду содействия исследованиям и Корпорации земельного развития.

По новым условиямгражданство Кипра через инвестицииоформляют начиная с 15 мая 2019 года.

Почему интерес к кипрскому гражданству не снижается?

Несмотря на ужесточение условий, популярность золотого паспорта Кипра остается высокой. Причина – ряд исключительных преимуществ, получаемых инвесторами. А именно:

разрешение на безвизовый въезд в ЕС и другие государства по миру (всего более 150);

краткие сроки процедуры – через 3 месяца резидентство, затем гражданство;

паспорта для всех членов семьи, включая детей до 28 лет;

простое оформление без проверок знаний языка и истории страны, требований обязательного проживания на острове;

второе гражданство на законных основаниях, информация о получении которого закрыта, в том числе, для страны исходного подданства;

возврат инвестиций предусмотрен для основной части вложений, за исключением затрат на покупку жилья.

Сколько денег нужно вложить в гражданство?

Основная статья затрат на паспорт – инвестиция в размере не менее €2 000 000. Вложить деньги предлагают в разные объекты. Это может быть:

жилая недвижимость;

нежилая недвижимость;

судоходная отрасль;

национальные финансовые продукты, облигации;

открытие собственного бизнеса с трудоустройством от 5 человек с гражданством ЕС;

комбинация вышеперечисленного.

Другие расходы включают:

€45 000 – плата за оформление;

€500 000 – покупка жилья;

€75 000 – взнос в Фонд содействия исследованиям и инновациям;

€75 000 – взнос в Корпорацию земельного развития;

платежи в иммиграционные службы, их объем зависит от количества лиц, включенных в заявку.

Как проходит процедура оформления?

Начинают процесс с подписания договора с официальным провайдером. Уже в первые семь дней после подачи документы будут рассмотрены и участнику предоставят разрешение на пребывание. Гражданство можно получить через полгода.

За это время данные заявителя тщательно изучаются, а кандидат покупает недвижимость за минимум €500 000 для личного проживания, что является ключевым требованием для дальнейшего успешного рассмотрения, и приступает к инвестированию.

Отметим, что на срок завершения процесса влияют быстрота подготовки документов и проведения финансовых операций, правдивость предоставленной информации.

Информация предоставлена компанией Migration Group