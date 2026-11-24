Фестивали «Псковские каникулы» и «Архондарик» стали призёры премии Russian Event Awards, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ТКД

С 19 по 21 ноября в Ярославле проходил финал Международной премии Russian Event Awards - одного из крупнейших профессиональных мероприятий в сфере событийного туризма.

«Команда Театрально-концертной дирекции привезла в Псков сразу два призовых диплома: 2-е место в номинации "Лучшее духовно-просветительское (религиозное, паломническое) туристическое событие" завоевал фестиваль монастырской кухни "Архондарик". 3-е место в номинации "Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал" получил фестиваль "Псковские каникулы"», - сообщили в ТКД.

В 2026 году на соискание премии поступило 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь. В финал вышли 294 проекта.

«От всей души благодарим экспертный совет премии за высокую оценку наших проектов! А нашим дорогим гостям фестивалей адресуем самые искренние слова благодарности — за любовь, поддержку и участие. Именно благодаря вам наши фестивали продолжают жить, развиваться и становиться ещё ярче!» - добавили в ТКД.