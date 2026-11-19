Депутаты Новоржевского муниципального округа приняли решение о введении туристического налога. Этот и другие вопросы обсудили на 37-й сессии Собрания депутатов под председательством Валентины Меркуловой. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Быстров в Max.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Max

Началась сессия с поздравления коллектива детского сада «Светлячок», который является филиалом Новоржевской средней школы. Учреждение отметило 60-летний юбилей, в честь которого сотрудников наградили Почётной грамотой Собрания депутатов.

«От души поздравляю сотрудников с этой солидной датой. Воспитатели и педагоги детского сада ежедневно вкладывают душу в малышей, и их труд заслуживает самого глубокого уважения», - отметил Дмитрий Быстров.

После представления, началась работа. Одним из главных вопросов заседания стало развитие туристической отрасли. Депутаты поддержали введение туристического налога на территории муниципалитета.

«Одним из ключевых решений сессии стало установление и введение в действие на территории Новоржевского округа туристического налога. Это даст дополнительный инструмент для развития инфраструктуры и привлечения гостей», - сообщил Дмитрий Быстров.

Также депутаты внесли изменения в бюджет округа на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, скорректировали положение о бюджетном процессе.

Отдельное внимание уделили подготовке к публичным слушаниям по изменениям в Устав муниципального образования. Участники сессии утвердили порядок учёта предложений жителей.

«Важно, чтобы любые изменения в главный документ округа принимались с учетом мнения наших жителей», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Кроме того, депутаты внесли изменения в решение о создании муниципального унитарного предприятия «Новоржевресурс».

По итогам заседания он поблагодарил депутатов за совместную работу.