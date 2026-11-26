Подписание «дорожной карты» мероприятий на 2027–2029 годы по реализации Соглашения между правительством Псковской области и правительством Республики Беларусь состоялось сегодня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Заседание рабочей группы состоялось в ситуационном центре правительства Псковской области. Со стороны Псковской области в ней приняли участие губернатор Михаил Ведерников, Первый вице-губернатор Вера Емельянова, заместитель губернатора Нинель Салагаева, вице-губернатор Игорь Шатурный, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев, министр образования Псковской области Александр Сорокин, министр туризма Псковской области Марина Егорова.
Белорусскую сторону представили заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич, советник-посланник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Фомченко, заместитель министра промышленности Республики Беларусь Леонид Рыжковский, заместитель председателя концерна «Беллегпром» Наталия Мороз, генеральный директор Гомельского завода «Коммунальник» Владислав Ковалев, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Валентина Богатырева, заместитель директора государственного учреждения «Национальное агентство по туризму» Денис Бежок, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Анжелика Никитина.
«Хорошо, что мы говорим об успехах и о результатах действенных. Мы прирастаем и по экспорту, и по импорту. Идет сотрудничество по всем отраслям. Это взаимный интерес и взаимная выгода. У нас заложены хорошие основы для выхода на кооперацию союзного государства. Зная Псковский регион как успешно развивающийся в сельскохозяйственной сфере, это одна из ведущих отраслей в нашей стране. Мы бы хотели предложить оснащение молочных ферм. Пока мы не можем прийти к договоренности, но могли бы плотнее изучить эту тему, чтобы наши трактора и комбайны пошли к вам. Предлагаю держать руку на пульсе наших новых разработок. Мы сотрудничаем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Очень большое значение придается и со стороны развития туризма, сегодня есть колоссальный потенциал для того, чтобы сделать национальный проект, как на вашей стороне, так и на нашей. Я думаю, что каждая наша встреча что-то привносит или закрепляет», - сказала Наталья Петкевич.
Затем Нинель Салагаевой доложила об итогах торгово-экономического сотрудничества Псковской области и Республики Беларусь за текущий период 2026 года, перспективных направлениях и проблемных вопросах двустороннего взаимодействия.
Белорусская сторона также подвела итоги. Отмечается высокий уровень контактов. Состоялись три официальных визита и множество бизнес-миссий.
О сотрудничестве в области промышленности доложили Андрей Михеев и Леонид Рыжковский.
«Большой прирост дал завод "Севкабель". У них контрактов на сумму более 3.8 миллиардов рублей. Также работает "Псков-Полимер". Контракты идут в обе стороны. Хочу отметить, что растет товарооборот. В этом все заинтересованы. Отдельные поставки – это сельхозтехника. Псковские аграрии приобрели 92 единицы белорусской техники. Востребованность есть, все знают качество белорусской техники», - сообщил Андрей Михеев.
По вопросу поставок дал пояснения Леонид Рыжковский: «У нас есть как прямые поставки, так и через розничную сеть. Спасибо за поддержку, эта информация нам очень нужна. Движемся, перспективы есть. По поводу коммунальной техники есть потребность в маленьких тракторах. Есть у нас трактора с мощность 30 и 40 лошадиных сил для уборки тротуарной плитки. Дополнительно мы посмотрели, что есть потребность в дизельных генераторах. По остальному – движемся вперед».
«Вы нам предложите, мы через федеральное правительство попробуем что-то решить», - предложил Михаил Ведерников.
Как подчеркнула Наталья Мороз, потенциал сотрудничества недостаточно использован: «Мы заинтересованы развивать сотрудничество с местным бизнесом и в дальнейшем углублять сотрудничество по сырьевым группам. У нас много разработок по средствам индивидуальной защиты. Просим обратить внимание. Договорились с МЧС доставить новый костюм пожарных».
Отмечается, что правительство Псковской области ждет коммерческое предложение по строительству резервных модульных котельных на три мегаватта.
Также стороны обсудили реализацию совместных мероприятий и проектов в сфере образования и молодежной политики. С докладом выступил Александр Сорокин.
«Может нам нужно поработать еще в плане повышения возраста взаимодействия для повышения квалификации с точки зрения патриотического воспитания? То, что стало у вас обыденностью, и за счет обмена идеями мы можем привнести новое в молодежную политику. Молодежь уже другая. Это нам нужно развивать. Надо, чтобы к вам приехала группа и посмотрела», - предложила Наталья Петкевич.
«Хорошее предложение. Будем развивать», - ответил Александр Сорокин.
«Освещу деятельность на примере взаимодействия двух учебных заведений», - сообщила Валентина Богатырева.
По ее словам, начата реализация сетевой программы углубленного высшего образования по направлению подготовки Психология» на 2026–2028 годов. В 2026 году завершена реализация совместной образовательной программы (СОП) по направлению подготовки «Психология» Подготовлены и направлены на согласование заявочные документы по проекту Союзного государства «Создание Российско-Белорусского Технопарка приграничных регионов "Центр инклюзивного образования"». В рамках планируемого проекта организовывается работа Российско-Белорусского форума «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки. Реализован и ведется ряд НИОКР с заключением хозяйственных договоров, в том числе по созданию системы на основе искусственных нейронных сетей для качественной оценки наличия раковой патологии на основе цифрового анализа цитологических препаратов (срок реализации: 29.04.2026 - 04.12.2026).
В продолжение рабочей встречи с докладами выступили Марина Егорова и Денис Бежок. Стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма.
«На сегодняшний день Псковская область является для нас одним из ключевых партнеров. Взаимодействие строится на договорной связи. В ближайшее время мы обменяемся календарями событийных мероприятий, чтобы интегрировать мероприятия в турпакеты. Отвечая на растущий запрос среди самостоятельных туристов, мы готовим новый автомобильный маршрут. Взаимные пресс туры приносят реальные плода. Прорабатываем гуманитарный проект по сохранению малых поселений. Мы прорабатываем возможность подключиться к расширенному использованию банковских карт. Хочу подчеркнуть, что все совместные инициативы реализуются либо находятся в высокой степени проработки», - сообщил Денис Бежок.
Затем состоялось обсуждение межрегионального сотрудничества, где с докладами выступили Андрей Михеев и Анжелика Никитина.
«Охват сфер невозможный. Наиболее понятный вариант – участие регионов в форуме России и Беларуси. Есть о чем поговорить. Следующий форум пройдет в Смоленске. Говоря о Витебске, был обновлен план на трехлетку. Все направление в работе или уже исполняются», - сказал Андрей Михеев.
После состоялось подписание протокола заседания рабочей группы и плана «дорожной карты» на ближайшие три года.
Заседания рабочей группы проводятся поочередно каждой из сторон. Так XI заседание рабочей группы, организатором которого выступала белорусская сторона, состоялось 21 ноября 2025 года в рамках Дней Псковской области в Витебске.
X заседание рабочей группы, организатором которого выступала российская сторона, состоялось 28 августа 2024 года в Пскове. Заседание было организовано в рамках мероприятий Дней Витебской области в Пскове и визита в Псковскую область премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.