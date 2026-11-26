Подписание «дорожной карты» мероприятий на 2027–2029 годы по реализации Соглашения между правительством Псковской области и правительством Республики Беларусь состоялось сегодня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заседание рабочей группы состоялось в ситуационном центре правительства Псковской области. Со стороны Псковской области в ней приняли участие губернатор Михаил Ведерников, Первый вице-губернатор Вера Емельянова, заместитель губернатора Нинель Салагаева, вице-губернатор Игорь Шатурный, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев, министр образования Псковской области Александр Сорокин, министр туризма Псковской области Марина Егорова.

Белорусскую сторону представили заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич, советник-посланник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Фомченко, заместитель министра промышленности Республики Беларусь Леонид Рыжковский, заместитель председателя концерна «Беллегпром» Наталия Мороз, генеральный директор Гомельского завода «Коммунальник» Владислав Ковалев, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Валентина Богатырева, заместитель директора государственного учреждения «Национальное агентство по туризму» Денис Бежок, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Анжелика Никитина.

«Год выдался насыщенным. Эта активность дает заметные результаты. Растет и псковский экспорт. Общих точек у нас становится все больше. Хорошая динамика в сельском хозяйстве. Уверен, что мы сможем выйти и на новые рекорды. Те же возможности открыты для поставщиков коммунальной техники. Еще резерв – это туризм. Это один из ближайших к Беларуси регионов в России. Перечисленные цифры – это лишь часть картины. Объединяет нас и общая память. Состоялся Курган Дружбы. Мы хотим включить это в план союзного государства. Сегодня мы планируем подписать "дорожную карту" на ближайшие годы. Надеюсь, мероприятия будут содействовать развитию», - сказал Михаил Ведерников.

«Хорошо, что мы говорим об успехах и о результатах действенных. Мы прирастаем и по экспорту, и по импорту. Идет сотрудничество по всем отраслям. Это взаимный интерес и взаимная выгода. У нас заложены хорошие основы для выхода на кооперацию союзного государства. Зная Псковский регион как успешно развивающийся в сельскохозяйственной сфере, это одна из ведущих отраслей в нашей стране. Мы бы хотели предложить оснащение молочных ферм. Пока мы не можем прийти к договоренности, но могли бы плотнее изучить эту тему, чтобы наши трактора и комбайны пошли к вам. Предлагаю держать руку на пульсе наших новых разработок. Мы сотрудничаем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Очень большое значение придается и со стороны развития туризма, сегодня есть колоссальный потенциал для того, чтобы сделать национальный проект, как на вашей стороне, так и на нашей. Я думаю, что каждая наша встреча что-то привносит или закрепляет», - сказала Наталья Петкевич.

Затем Нинель Салагаевой доложила об итогах торгово-экономического сотрудничества Псковской области и Республики Беларусь за текущий период 2026 года, перспективных направлениях и проблемных вопросах двустороннего взаимодействия.

«Объем поставок в Беларусь вырос. Основными товарами являются электрические машины, химические соединения, в также черные металлы и медь. Отдельно отмечу, что некоторые группы товаров выросли в разы. Импортные поставки также увеличились на 7,9%. Присутствует значительная часть из Беларуси. За текущий период увеличился импорт молочной продукции, мясной, минерального топлива. Это демонстрирует взаимный рост. Активно развивается и промышленная кооперация. Мы проанализировали данные в сфере Госзакупок. У нас действительно не участвовали компании из Беларуси. Вместе с тем было для нужд администрации Локнянского округа была закуплена техника», - доложила Нинель Салагаева.

Белорусская сторона также подвела итоги. Отмечается высокий уровень контактов. Состоялись три официальных визита и множество бизнес-миссий.

«Мы достигли важных договорённостей. Протоколы содержат обширный круг вопросов. Мы рассматриваем документы как выполненные. В сентябре 2026 года прирост товарооборота составил 19%. При этом экспорт увеличился на 14,7%. Удалось нарастить поставки продуктов для кормления животных. Ресурсная база позволяет увеличить поставки белорусского продовольствия. Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество», - доложил Дмитрий Фомченко.

О сотрудничестве в области промышленности доложили Андрей Михеев и Леонид Рыжковский.

«Большой прирост дал завод "Севкабель". У них контрактов на сумму более 3.8 миллиардов рублей. Также работает "Псков-Полимер". Контракты идут в обе стороны. Хочу отметить, что растет товарооборот. В этом все заинтересованы. Отдельные поставки – это сельхозтехника. Псковские аграрии приобрели 92 единицы белорусской техники. Востребованность есть, все знают качество белорусской техники», - сообщил Андрей Михеев.

По вопросу поставок дал пояснения Леонид Рыжковский: «У нас есть как прямые поставки, так и через розничную сеть. Спасибо за поддержку, эта информация нам очень нужна. Движемся, перспективы есть. По поводу коммунальной техники есть потребность в маленьких тракторах. Есть у нас трактора с мощность 30 и 40 лошадиных сил для уборки тротуарной плитки. Дополнительно мы посмотрели, что есть потребность в дизельных генераторах. По остальному – движемся вперед».

«Вы нам предложите, мы через федеральное правительство попробуем что-то решить», - предложил Михаил Ведерников.

Как подчеркнула Наталья Мороз, потенциал сотрудничества недостаточно использован: «Мы заинтересованы развивать сотрудничество с местным бизнесом и в дальнейшем углублять сотрудничество по сырьевым группам. У нас много разработок по средствам индивидуальной защиты. Просим обратить внимание. Договорились с МЧС доставить новый костюм пожарных».

Отмечается, что правительство Псковской области ждет коммерческое предложение по строительству резервных модульных котельных на три мегаватта.

Также стороны обсудили реализацию совместных мероприятий и проектов в сфере образования и молодежной политики. С докладом выступил Александр Сорокин.

«Проводятся конкурсы профмастерства. В сфере высшего образования также реализуется проекты. Существует передовая инженерная школа. Театральный фестиваль "Мосты дружбы" проводится прямо сейчас. Очень важно, что необходимо понижать уровень взаимодействия до школьников и дошкольных учреждений. Продолжение системы в области патриотического воспитания, противодействия фальсификации истории – это один из основных векторов взаимодействия».

«Может нам нужно поработать еще в плане повышения возраста взаимодействия для повышения квалификации с точки зрения патриотического воспитания? То, что стало у вас обыденностью, и за счет обмена идеями мы можем привнести новое в молодежную политику. Молодежь уже другая. Это нам нужно развивать. Надо, чтобы к вам приехала группа и посмотрела», - предложила Наталья Петкевич.

«Хорошее предложение. Будем развивать», - ответил Александр Сорокин.

«Освещу деятельность на примере взаимодействия двух учебных заведений», - сообщила Валентина Богатырева.

По ее словам, начата реализация сетевой программы углубленного высшего образования по направлению подготовки Психология» на 2026–2028 годов. В 2026 году завершена реализация совместной образовательной программы (СОП) по направлению подготовки «Психология» Подготовлены и направлены на согласование заявочные документы по проекту Союзного государства «Создание Российско-Белорусского Технопарка приграничных регионов "Центр инклюзивного образования"». В рамках планируемого проекта организовывается работа Российско-Белорусского форума «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки. Реализован и ведется ряд НИОКР с заключением хозяйственных договоров, в том числе по созданию системы на основе искусственных нейронных сетей для качественной оценки наличия раковой патологии на основе цифрового анализа цитологических препаратов (срок реализации: 29.04.2026 - 04.12.2026).

В продолжение рабочей встречи с докладами выступили Марина Егорова и Денис Бежок. Стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма.

«Сотрудничество в сфере туризма является инструментом сохранения исторических связей. За прошедшие месяца объем турпотока составил 50%. Разработаны туристские маршруты. Подписано 24 соглашения о сотрудничестве. с прошлого года мы запустили практику обмена сотрудниками. Наши сотрудники работали в Полоцке и Могилеве. Мы видим в этом необходимое продвижение дальше. Чтобы по-настоящему познакомиться с Псковской областью нужно посетить ее лично. Мы проводили информационный тур, где презентовали гостиничные комплексы и загородный отдых. Основной тематикой является гастрономический и сельский туризм. Псковская область является одной из точек входа для белорусских граждан. Важно обеспечить продвижение различных туристических маршрутов. Важный вопрос — это логистика между нашими регионами. В начале декабря покажем новый маршрут на туристских порталах», - сообщила Марина Егорова.

«На сегодняшний день Псковская область является для нас одним из ключевых партнеров. Взаимодействие строится на договорной связи. В ближайшее время мы обменяемся календарями событийных мероприятий, чтобы интегрировать мероприятия в турпакеты. Отвечая на растущий запрос среди самостоятельных туристов, мы готовим новый автомобильный маршрут. Взаимные пресс туры приносят реальные плода. Прорабатываем гуманитарный проект по сохранению малых поселений. Мы прорабатываем возможность подключиться к расширенному использованию банковских карт. Хочу подчеркнуть, что все совместные инициативы реализуются либо находятся в высокой степени проработки», - сообщил Денис Бежок.

Затем состоялось обсуждение межрегионального сотрудничества, где с докладами выступили Андрей Михеев и Анжелика Никитина.

«Охват сфер невозможный. Наиболее понятный вариант – участие регионов в форуме России и Беларуси. Есть о чем поговорить. Следующий форум пройдет в Смоленске. Говоря о Витебске, был обновлен план на трехлетку. Все направление в работе или уже исполняются», - сказал Андрей Михеев.

«Уже много было озвучено. Наше сотрудничество является ярким примером. Мы имеем связи культурные, промышленные и другие. Все отношения строятся на личностных связях. Мы участвуем в мероприятиях друг друга. Наши предприятия активно сотрудничают. Возможно, стоит развивать льняное производство с открытием совместного магазина льняной одежды. Я хочу остановиться на здравоохранении. Мы проводим много совместных операций, обмениваемся опытом», - доложила Анжелика Никитина.

После состоялось подписание протокола заседания рабочей группы и плана «дорожной карты» на ближайшие три года.

Заседания рабочей группы проводятся поочередно каждой из сторон. Так XI заседание рабочей группы, организатором которого выступала белорусская сторона, состоялось 21 ноября 2025 года в рамках Дней Псковской области в Витебске.

X заседание рабочей группы, организатором которого выступала российская сторона, состоялось 28 августа 2024 года в Пскове. Заседание было организовано в рамках мероприятий Дней Витебской области в Пскове и визита в Псковскую область премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.