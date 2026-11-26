Псков стал одним из лидеров среди российских городов по количеству бронирований апартаментов на новогодние праздники. Вместе с Зеленоградском Калининградской области он вытеснил из десятки самых востребованных направлений горнолыжные курорты Эсто-Садок и Архыз. Об этом сообщают данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Как отметили аналитики, в прошлом году Псков и Зеленоградск находились за пределами первой десятки рейтинга.

В число лидеров по количеству бронирований апартаментов на период с 25 декабря по 10 января также вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда и Выборг.