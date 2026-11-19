Псковская область получила специальный диплом премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем регион». Награду присудили за развитие молодёжного и паломнического туризма. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Max.

Фотографии: Михаил Ведерников / Max

«Для нас эта награда - важное признание системной работы по развитию молодёжного и паломнического туризма в регионе», - подчеркнул глава области.

В этом году премия объединила более 17 тысяч участников из 89 регионов России. Представленные проекты оценивали 450 экспертов.

Михаил Ведерников отметил, что историческое и духовное наследие Псковской области привлекает не только жителей региона, но и молодёжь из других субъектов России, Беларуси и Абхазии.

«Псковская земля хранит уникальные памятники истории и православные святыни. Прикоснуться к этому наследию могут и наши ребята, и молодёжь из других регионов России, и студенты из Беларуси и Абхазии. Такие поездки помогают почувствовать связь поколений, лучше понять культуру страны и духовные истоки нашей земли», - рассказал губернатор.

Глава региона напомнил, что в 2024 году Псковская область стала пилотной площадкой для проведения первого конкурса для молодёжи из Беларуси. Тогда в рамках проекта «Псковская область. Россия начинается здесь» регион посетили 100 победителей. В 2025 году программа продолжилась. Проект «Рожденное Знамя на Псковской земле» объединил уже 386 гостей из соседней республики. В 2026 году поддержку получили ещё две инициативы.

«В 2026 году поддержку получили сразу два проекта: "По страницам истории" - конкурс для наших школьников и студентов. "Псковская область. Колыбель православия" - маршрут для молодёжи из Беларуси и Абхазии», - сообщил Михаил Ведерников.

Реализацией проектов занимаются Центр молодёжи и общественных инициатив и профильное министерство Псковской области.

Губернатор поблагодарил экспертов за высокую оценку работы региона, а партнёров и участников - за доверие и интерес к Псковской области.