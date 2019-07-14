Туризм

Туристы не хотят экономить в отпуске на отелях и развлечениях

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей в социальных сетях, чтобы выяснить, на чем они экономят в отпуске летом.

По результатам опроса Tvil.ru, 25,42% респондентов на отдыхе летом чаще всего стараются экономить на ресторанах и питаться продуктами с местных рынков и фаст-фудом.

В первую пятёрку, на чем ещё можно сэкономить в отпуске, вошли шоппинг сувениров и магнитиков, такси, аптечка, услуги интернета и билеты на самолет и поезд.

Туристы меньше всего хотят экономить на отелях, экскурсиях и развлечениях.

Восемь вещей, на которых можно сэкономить в отпуске:

1. Рестораны, если питаться продуктами с местных рынков и фаст-фудом, 25,42%

2. Шоппинг сувениров и магнитиков, 22,03%

3. Такси, если гулять пешком по городу, 11,86%

4. Аптечка, необходимые лекарства можно взять с собой, 7,63%

5-6. Интернет и билеты на самолет и поезд, 6,78%

7. Экскурсии и развлечения, 5,08%

8. Отели, если жить в палатке, 3,39%