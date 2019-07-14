Туризм

Нужно ли ходить на встречу с отельным гидом? - результаты опроса

«Нужно ли ходить на встречу с отельным гидом»? - узнал мнение туристов сервис путешествий Туту.ру. В опросе приняло участие более 3 тысяч путешественников. Среди тех, кто доверяет организацию отпуска турфирме, большинство все же ходит на такие инфовстречи.

Более 20% ответили, что ходят всегда, так как воспитание не позволяет игнорировать такие приглашения. Но при этом туристы признались, что не покупают экскурсии. Тех, кто ходит и покупает экскурсии у турменеджера, - 17%.

12% просто не ходят на такие встречи, так как считают их бесполезной тратой времени. А 4% стараются тактично увильнуть от них. Например, придумав какой-нибудь предлог.

При этом 46% ответили, что отказались от отпуска с туроператором и сами организуют себе отпуск.

Опрос по теме: «Нужно ли ходить на встречу с отельным гидом? - дал следующие результаты:

- 21% - да, всегда хожу. Воспитание не позволяет их игнорировать. Но не покупаю экскурсии;

- 17% - да, хожу. Покупаю экскурсии;

- 12% - нет, не хожу на такие встречи. Считаю их бесполезной тратой времени;

- 4% - я стараюсь тактично увильнуть от встречи;

- 46% - я отказался от отпуска с туроператором, сам все организовываю.

«Мы рекомендуем ходить. Гид может предоставить много полезной информации, предложить экскурсии, рассказать об особенностях отеля, посодействовать в решении спорных вопросов на отдыхе, да и вообще оказать помощь в сложной ситуации, - говорит старший турменеджер сервиса путешествий "Туту.ру" Алена Лапина. - Конечно, как и везде, люди есть разные. Иногда туристы жалуются, что гиды впаривают экскурсии, навязывают дополнительные услуги. Но, как я сказала, это зависит от человека. В большинстве случаев гид приходит в отель, чтобы помочь туристам на отдыхе. Например, когда я отдыхала, нам гид рассказал, как доехать до красивого пляжа и какие рядом есть магазины».