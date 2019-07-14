Туризм

Россияне жалуются на отдых в Турции

Интерес россиян к отдыху в Турции возрос после возобновления продажи турпутевок в 2016 году. С января по июнь к морю съездили более 2,7 миллиона соотечественников. Однако вместе с турпотоком резко увеличивается и количество жалоб на турецких отельеров, пишет News.ru.

В основном претензии российских туристов связаны с некачественным сервисом. Также указываются случаи с задержкой при заселении в отель или отсутствие трансфера из аэропорта, упоминается и задержка чартерных рейсов. Отмечается, что такие жалобы составили 63% от всех обращений со стороны россиян, отдыхавших в Турции.

Также отмечается, что не редкость хамство и грубость со стороны персонала отелей. Один из российских туристов буквально оказался в заложниках: в пятизвёздочном отеле класса «люкс» у него в последний день отпуска почему-то оказалась размагничена карточка. Россиянину заявили, что он задолжал отелю 40 долларов, и при этом отказались пускать его в номер, где остался кошелёк. Вдобавок на него натравили охрану.

Эксперты отмечают, что воздействовать на собственника отеля в Турции сложно. Так что в случае непредвиденной ситуации российским туристам лучше связываться с представителями посольства и консульств по экстренным телефонам.