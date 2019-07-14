Туризм

Путешественники рассказали, почему едут отдыхать не на российские, а на зарубежные курорты

Сервис путешествий Туту.ру спросил у путешественников, почему они не отдыхают на российских морских курортах, а летят на заграничные.

В опросе приняло участие около 3 тысяч человек. Как сообщается на портале Туту.ру, 30% опрошенных уверены, что за границей сервис лучше. 31% считают, что отдыхать на заграничных курортах дешевле, а 24% респондентов признались, что просто хотят посмотреть мир, поэтому стремятся уехать подальше в другую страну. 15% путешественников наоборот предпочитают отдыхать на российских курортах.

По данным Туту.ру, самые популярные страны для отдыха этим летом у туристов (по путевкам) - Турция, Россия, Тунис, Греция, Кипр, Абхазия, Черногория, Испания, Таиланд и Вьетнам.