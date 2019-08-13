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Туризм

Всегда в пути: К юбилею директора компании «Славянский тур» Изабеллы Коваль

20.08.2019 09:52|ПсковКомментариев: 1

Интересная работа, успешная карьера, признание коллег, множество друзей - думаете, о такой жизни можно только мечтать? На самом деле многим это удается! Яркий тому пример - директор компании «Славянский тур» Изабелла Анатольевна Коваль, которая 20 августа отметит 70-летний юбилей. В чем секрет ее удивительного жизнелюбия, как начиналась ее работа в туристической отрасли и чем наполнены ее дни сегодня, читайте в нашем материале.

Не имей сто рублей

Фрэнк Синатра говорил: «Чтобы иметь успех, нужно иметь друзей; но чтобы поддерживать большой успех, нужно иметь много друзей». В случае Изабеллы Коваль эта фраза оправдывает себя на все сто. Компания «Славянский тур», отметившая в прошлом году 25-летие, - это бизнес, который в своей основе имеет как раз множество добрых контактов - с сотрудниками, коллегами, работниками сферы гостеприимства, даже с конкурентами она умудряется выстраивать диалог. За  время трудовой деятельности в сфере туризма Изабелла Анатольевна прошла путь от экскурсовода до директора собственной туристической компании ООО «Славянский тур».

Друг и коллега Изабеллы Коваль Антонина Баринова: «Мы знакомы очень давно. Еще в советском экскурсионном бюро много лет водили мы экскурсии. Конечно, не только по Псковской земле, тогда еще богатые псковские предприятия посылали своих рабочих во все точки Советского Союза - так что где мы только не были! Но вы знаете, наступил такой момент, когда развалились предприятия, в том числе прекратило свое существование наше экскурсионное бюро, и мы вместе создавали фирму «Славянский тур». В то время экскурсии были еще никому не нужны. И мы начали возить первых челноков в Турцию. Весь Псков одели, тогда только начали открывать первые частные магазины одежды. Вы знаете, сказать, что это была трудная работа для нас - это значит ничего не сказать. Ведь еще не было никаких чартерных самолетов, и мы на поезде везли через 28 границ, на каждой таможне пограничники - туристы с огромным количеством мешков, вагоны были забиты до крыши, - и мы должны были провезти группу».

Несмотря на сложности, молодая организация сумела выстоять в меняющихся условиях предпринимательства 90-х и к 2000-м годам не только заработала репутацию надежного туроператора, но и сформировала свой неповторимый имидж.

Антонина Баринова: «Старые связи времен СССР были разрушены, и Изабелла Анатольевна сама колесила по Болгарии, налаживала личные связи: об отдыхе в Турции ли Египте вообще еще никто ничего не слышал. Сегодня менеджерам в турбюро даже в голову не приходит, как мы вообще все сами все начинали. Она, конечно, большой молодец - проехала столько стран, просмотрела столько отелей, смогла создать такую туристическую фирму, высококлассный профессиональный коллектив. Она и сегодня придумывает новые экскурсии, новые маршруты, замечательные проекты, ее поддерживает администрация области, у нее огромный авторитет везде. В этом году мы будем отмечать 50 лет ее работы в туризме - это, конечно, огромный срок и огромный авторитет в отрасли».

Живые уроки, живой Псков

В настоящее время Изабелла Анатольевна  принимает активное участие в развитии детского туризма в Псковской области, является основателем и разработчиком регионального экскурсионно-образовательного проекта «Псковские уроки», который знакомит школьников с культурным, природным, национальным наследием Псковской области. Проект «Псковские уроки» успешно развивался на муниципальном и региональном уровнях, 1 декабря 2016 года вошел в состав федеральной программы «Живые уроки». За период реализации данного проекта обслужено уже более 10 тысяч школьников.

Изабелла Коваль постоянно совершенствует турпродукты, не забывая о потребностях рядовых туристов и запросов времени. Компания «Славянский тур» принимала участие в конкурсе туроператоров Псковской области и заняла первое место по маршруту «По следам Александра Невского», созданного в честь празднования 800-летия со дня рождения А.Невского в 2021 году. К празднованию XXXIX Международных ганзейских дней Нового времени в Пскове в июне 2019 года компанией «Славянским туром» были разработаны турпродукты: модульный тур «Ганзейский путь», занявший призовое место на конкурсе туроператоров Псковской области; театрализованная вечерняя экскурсия «Ганзейский Псков», ставшая популярной у псковичей и гостей города; ганзейский квест, востребованный у школьников.  

Компания постоянно создает новые турпродукты, проектирует сувенирные линейки, выпускает каталоги, буклеты, туристические карты.

Председатель Псковской областной общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко: «Затрудняюсь даже припомнить, когда мы познакомились с Изабеллой Анатольевной - скорее всего, это было когда я занималась выставочной деятельностью ПсковЭКСПО, то есть чуть ли не 20 лет назад. Тогда «Славянский тур» принимал участие в качестве экспонента выставки и активно продвигал свои туристические услуги жителям Пскова и области. Более активным наше сотрудничество стало, когда я начала работать в «Чудском проекте». Мы взаимодействуем по разным вопросам: совместно вывозим группы участников по проекту, в рамках проекта готовим материалы по экологическим тропам, которые в дальнейшем применяются «Славянским туром» в своей работе. Например, информация по Ганзе, которую мы подготовили в контексте нашего проекта «Ганзейские связи» (публикация «Псков и Ганза в эпоху средневековья»), тоже «Славянским туром» активно использовались для своей работы, и для нас это очень приятно, поскольку наш труд не пропадает даром. Конечно, они и сами много находят, инициируют, делают, но наше взаимодействие идет на благо развития «Чудского проекта» и компании «Славянский тур».

Туркомпания «Славянский тур» под руководством Изабеллы Анатольевны является постоянным спонсором городских и областных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Мастер года».

Многие партнеры отзываются о директоре «Славянского тура» как о высококвалифицированном специалисте, высоком профессионале, инициативном и обладающем отличными организаторскими способностями руководителе. Не случайно туркомпания «Славянский тур» является учебной базой для  прохождения практики студентов Псковского государственного университета и Псковского филиала РМАТ.

Туроператор «Славянский тур» является Членом Российского Союза Туриндустрии, Торгово-Промышленной Палаты Псковской области, Псковского областного союза туриндустрии, членом Координационного совета Псковской области федеральной программы «Живые уроки».

В 2019 году Изабелла Анатольевна избрана Председателем Общественного совета при Комитете по туризму Псковской области.

И просто красавица!

Конечно, среди многочисленных достижений Изабеллы Анатольевны одна из самых важных - создание крепкого дружного коллектива единомышленников - команды компании «Славянский тур». На сегодняшний день «Славянский тур» - это 10 человек, стаж некоторых из них составляет почти 20 лет.

Сотрудники компании «Славянский тур»: От всего сердца мы поздравляем нашего любимого директора Изабеллу Анатольевну! Мы благодарим ее за внимательное и уважительное отношение к каждому, умение создать комфортную обстановку в коллективе и уют в офисе, который стал для нас, без преувеличения, вторым домом.  Изабелла Анатольевна - это тот уникальный руководитель, который не боится идти в ногу со временем и соответствовать современным трендам. Желаем ей и ее близким здоровья, счастья, благополучия, оставаться такой же жизнелюбивой и позитивной!»

Рассказывая о профессиональных достоинствах юбиляра, все наши собеседники, не сговариваясь, обязательно отмечают, что Изабелла Анатольевна, как в известной фразе советского киношлягера - умница, спортсменка и «просто красавица». Ее умение выглядеть со вкусом, ее женственность, не подвластная годам, не остается незамеченной ее друзьями и коллегами.

Антонина Баринова: «Это умная, красивая, деловая женщина с удивительным вкусом, всегда прекрасно одетая, добрая, очень щедрая, необыкновенная! Она прекрасный друг, всегда придет на помощь, днем ли, ночью - всегда старается всем помочь и огромное количество друзей у нее в городе, туристов, которые с огромной любовью к ней относятся».
Ольга Василенко: «Изабелла Анатольевна - человек необыкновенно инициативный. Может показаться, что цифра большая - 70 лет, но на самом деле это цифра не о ней. Если говорить о нашем знакомстве, на мой взгляд она совершенно не изменилась - такая же молодая духом, да и внешне, честно говоря, она такой же осталась - невероятно подтянутая, инициативная, энергичная, интересующаяся. Она всегда находит необычные мысли, предложения для развития своего бизнеса, оптимистичная. В ее жизни бывали разные периоды - но она настоящий боец и очень сильный человек. Сильный духом. Это не может не заражать, она удивительный пример для молодого поколения».

Многие с благодарностью вспоминают отдых, организованный «Славянским туром», - это и поездки на море, и путешествия по работе, и экскурсии по родному краю.

Ольга Василенко: «Мы с Изабеллой Анатольевной вместе ездили в Мексику - это было незабываемое впечатление, одно из самых ярких в моей жизни. Изабелла Анатольевна - «зажигалочка», она умеет объединять вокруг себя людей, находить со всеми общий язык, в любой ситуации у нее получается выбрать единственное правильное и наиболее эффективное решение. Я считаю, что «Славянский тур», который она возглавляет, - одна из самых ярких туркомпаний на нашем рынке. И это во многом благодаря руководителю. Помимо рабочих моментов в минуты, тяжелые лично для меня, у нее всегда находилось доброе слово - это очень трогательно и дорогого стоит!»

Наверное, главный секрет Изабеллы Коваль - это любовь. Любовь к родному краю, к интересному делу, к далеким целям и, конечно же, неиссякаемая любовь к людям. Псковская Лента Новостей поздравляет Изабеллу Анатольевну и присоединяется к пожеланиям всего самого доброго и светлого! Пусть все пути будут открыты!

Теги: #славянский тур
Источник: Псковская Лента Новостей
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