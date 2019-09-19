Туризм

Минкульт предложил сделать в Царском Селе отдельные дни для туристов из Китая

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В государственном музее-заповеднике «Царское Село» в Пушкине (Санкт-Петербург) возник «коллапс с туристами» из-за наплыва китайских групп. Об этом журналистам рассказала статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы... У нас красный уровень опасности в Красном Селе для российских туристов», - сказала она во время защиты концепции развития музея, пишет Лайф.

В качестве решения проблемы Манилова предложила установить «китайские» дни, когда музей смогут посещать именно туристы из Поднебесной. Кроме того, по её мнению, можно определить рекомендованное время для посещения самостоятельными путешественниками.