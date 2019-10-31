Туризм

Два маршрута туроператора «Славянский тур» стали призерами престижной профессиональной премии

Два маршрута туроператора «Славянский тур» стали призерами Всероссийской профессиональной премии «События России» и «Маршруты России».

Региональный этап премии прошел 31 октября – 1 ноября в Суздале. Тур «По следам Александра Невского» занял первое место в номинации военно-исторический маршрут. Тур «Православное ожерелье Псковской земли» получил специальный диплом за развитие религиозного туризма.

Региональный этап в Суздале собрал представителей субъектов из четырех федеральных округов – Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского. 235 проектов было заочно отобрано экспертами для участия в финале регионального этапа в Суздале. Победители регионального этапа премий представят свои проекты 4-5 декабря 2019 года в финале в Москве.

Мероприятия проходят в рамках реализации федерального проекта «Гостеприимная Россия», инициированного НАСТ в 2017 году. Проект поддержан Министерством экономического развития РФ и Федеральным агентством по туризму (Ростуризм).