Туризм

Туристы назвали причины редкого посещения ресторанов в поездах

Большинство путешественников предпочитают брать еду с собой, а не покупать ее в поезде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Уточняется, что специалисты сервиса опросили 1730 пользователей и выяснили, что только 37% из них приобретают еду в вагоне-ресторане или кафе.

Результаты опроса показали, что большинство туристов, которые никогда не покупают еду в поезде, берут ее с собой: так ответили 47% респондентов. 9% ответили, что стараются «побольше съесть» перед поездкой, чтобы не тратить средства на поход в вагон-ресторан. 22% опрошенных сказали, что им не нравится вкус предлагаемой еды, а 3% считает цены там слишком высокими.

Отмечается также, что 15% респондентов объясняют отказ от еды тем, что не привыкли есть в поезде. А часть из них заявила, что не думают о питании, так как предпочитают в дороге спать.

При этом, из тех, кто покупает еду заведении поезда, 25% покупают основные блюда, 24% приобретают напитки. В вот меньше всего путешественники любят в поездах гарниры — их регулярно покупают 10% респондентов.