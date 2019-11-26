Туризм

Что можно посмотреть в Дубае: современные башни и шикарные гостиничные комплексы

В Абу-Даби, как и в любом другом мегаполисе Эмиратов, есть множество уникальных и интересных мест. Именно для того, чтобы турист мог за короткий промежуток времени охватить как можно больше достопримечательностей, разрабатываются обзорные экскурсии. Они дают возможность увидеть самые красивые места за один день. Заказывая экскурсии в Дубае, обязательно выбирайте посещение столицы - Абу-Даби.

Посещение башен Этихад и Аль-Бахар

Поездка начинается с осмотра башен Этихад. Это целый архитектурный ансамбль, в него входит сразу пять суперсовременных небоскребов. Комплекс расположен на западе Абу-Даби - на набережной Персидского залива. Одна из башен имеет высоту 300 м. В каждом комплексе располагаются:

жилые квартиры;

офисы;

магазины;

помещения для презентаций и конференций;

рестораны и отели.

Есть так же смотровая площадка, которая располагается на 74 этаже.

Каждая экскурсия в Абу Даби обязательно включает в себя посещение башен Аль-Бахар. Они были построены в восточной части города в 2012 году, над проектом трудилась британская компания. Эти две башни имеют футуристический внешний вид. Их дизайн - это сочетание древних восточных традиций и современных элементов. Уникальность заключается в том, что панели, которыми покрыта часть зданий, двигаются под воздействием солнечного света.

Еще одно чудо архитектуры столицы - это «падающая башня». Так называется небоскреб Capital Gate. На его создание ушло 4 года, небоскреб построен из арматурной сетки с закрепленными на ней стеклянными панелями.

Отличительная особенность этого здания - использование только экологичных технологий, которые не вредят природе. Здесь находится только отель 5 звезд и офисы.

Небоскреб Aldar HQ и гостиничный комплекс Emirates Palace

Обзорная экскурсия по Дубаю удивит каждого туриста небоскребом в форме ракушки - Aldar HQ. Это строение 110 м в высоту, внутри созданы самые современные системы жизнеобеспечения. Это офис компании Aldar, который признан шедевром на мировом уровне.

Выбирая для себя туристические маршруты в Абу-Даби, нельзя не обратить внимание на самый роскошный гостиничный комплекс Emirates Palace. Многие видели в интернете здание, напоминающее восточный дворец из сказки. В Абу-Даби этот шедевр можно увидеть в реальности. Туристы, не проживающие в отеле, могут попасть в здание только в составе группы, которой руководит гид. На прилегающей территории разрешено гулять абсолютно всем. В холле этого отеля расположен отлично воссозданный макет Абу-Даби, на нем можно наглядно рассмотреть, как преображалась столица с 60-х годов прошлого столетия.

Архитектурой Абу-Даби можно любоваться бесконечно, тем более что даже территория вокруг любого здания представляет собой настоящий шедевр.