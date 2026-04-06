С 11 мая начнет действовать безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией

Соглашение между правительствами России и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для граждан двух государств вступает в силу 11 мая. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«11 мая 2026 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия, подписанное в городе Эр-Рияде 1 декабря 2025 года», - сообщили в российском дипведомстве.

В МИД добавили, что в соответствии с данной договоренностью граждане РФ «могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года при условии, что они не будут осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории королевства», пишет ТАСС.

Вместе с тем в дипведомстве отметили, что «российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу».

«Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Королевства Саудовская Аравия», - подчеркнули в МИД РФ. 
