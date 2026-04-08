Гости из Республики Карелия оценили дизайн-код Пскова

Системную работу по внедрению дизайн-кода отметили гости из города Сортавала – туристической столицы Республики Карелия – в ходе встречи с главой города Пскова Борисом Елкиным. Высокую оценку получили ухоженные парки, современные общественные пространства и мультимедийный фонтан, сообщил глава Пскова в своем Telegram-канале.

Помимо этого, на встрече обсуждались проблемы, волнующие оба города. Глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин поделился их опытом борьбы с нелегальной туристической арендой жилья.

«Для Пскова эта тема тоже очень актуальна, поэтому было полезно услышать, как с подобными вызовами справляются в другом туристическом центре», - отметил Борис Елкин.

По итогам диалога стороны выделили общие проблемы муниципалитетов.