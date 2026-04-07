У туристического символа Бежаницкого округа появилось имя «Сохатик»

У туристического символа Бежаницкого муниципального округа появилось имя «Сохатик». Об этом пишет глава округа Елена Иванова в своём канале в MAX.
Изображение: Елена Иванова / MAX
Конкурс рисунков «Туристический символ Бежаницкого муниципального округа» прошёл в октябре 2025 года. Комиссия выбрала победителя - изображение оленёнка, который стал основой туристического бренда и сувенирной продукции.
Символ будет появляться на сувенирах (магниты, игрушки, кружки, открытки); картах, буклетах и путеводителях; туристических указателях и стендах; мероприятиях и выставках.
Использовать символ можно бесплатно на основании положения, по эталону — без искажения цветов и рисунка.
