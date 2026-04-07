У туристического символа Бежаницкого округа появилось имя «Сохатик»

У туристического символа Бежаницкого муниципального округа появилось имя «Сохатик». Об этом пишет глава округа Елена Иванова в своём канале в MAX.

Изображение: Елена Иванова / MAX

Конкурс рисунков «Туристический символ Бежаницкого муниципального округа» прошёл в октябре 2025 года. Комиссия выбрала победителя - изображение оленёнка, который стал основой туристического бренда и сувенирной продукции.

«Теперь этот дружелюбный лось — официальный туристический бренд нашего округа. Он олицетворяет нашу могучую, чистую природу, гостеприимство и дух Бежаницкой возвышенности — настоящих "зелёных лёгких» региона", - пишет Елена Иванова.

Символ будет появляться на сувенирах (магниты, игрушки, кружки, открытки); картах, буклетах и путеводителях; туристических указателях и стендах; мероприятиях и выставках.

«Приглашаем вас использовать образ "Сохатика" при создании сувенирной, полиграфической и рекламной продукции о нашем округе. Это помогает делать бренд узнаваемым, а сувениры — по-настоящему родными», - отмечает глава округа.

Использовать символ можно бесплатно на основании положения, по эталону — без искажения цветов и рисунка. 

Иванова Елена Михайловна

Иванова Елена Михайловна

Глава Бежаницкого муниципального округа.

