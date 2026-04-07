«Дневной дозор»: Чего ждать от туристического сезона-2026 в Псковской области?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему мероприятий в Псковской области в новом туристическом сезоне. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Наступил апрель, а вместе с ним и начало активного туристического сезона в Псковской области. Впереди нас ждет «горячая» для туристической отрасли пора. Но возрастет ли количество гостей нашего города? В последние годы власти рапортуют о том, что количество путешественников, выбирающих наш регион, постоянно растет, событийный туризм развивается, Псков становится одним из центров внутреннего туризма в России.

Ждет ли нас прирост турпотока в этом году, или мы уже достигли предела? Могут ли проблемы с авиаперелетами и атаками беспилотников в Пскове стать для туристов сдерживающим фактором? Чего ждать от событийного туризма в активном турсезоне-2026? Что интересует современного туриста — стены Кремля, памятники и церкви или фестивали, опен-эйры, гастрофестивали и эко-туризм? Все эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Как сообщила министр туризма Псковской области Марина Егорова, в этом туристическом сезоне ожидается прирост гостей как региона в целом, так и Пскова в частности. Также она перечислила те туристические направления, которые наиболее популярны в текущем году у гостей.

«В летний сезон загрузка отелей в Пскове в ряде средств размещения достигает 100% в пиковые даты, при этом потенциал для роста сохраняется. Средняя загрузка по региону за прошлое лето составила 66%. Знакомство с областью гости начинают с её столицы — Псковского кремля, музеев, современных отелей и ресторанов с аутентичной кухней, затем путешественники отправляются по классическому маршруту Изборск - Печоры - Пушкинские Горы, а также открывают для себя новые направления. Сегодня туристов интересуют не только исторические достопримечательности, но и насыщенная программа: интерактивные экскурсии, квесты, гастрономические вечера, активный отдых на байдарках и сап-досках. Такой спрос говорит о стремлении гостей глубже узнать регион и познакомиться с ним во всем многообразии. Благодаря активному развитию туристской инфраструктуры и созданию новых турпродуктов Псковская область давно перестала быть регионом одного дня или даже регионом выходного дня. Многодневные путешествия становятся устойчивым трендом».

По словам министра культуры Псковской области​ Илианны Петровой, при организации культурно-массовых мероприятий на территории региона одна из главных задач министерства — вызвать живой отклик у зрителей, сделать мероприятия интересными как для гостей города, так и для псковичей. По словам Илианны Петровой, в этом направлении проводится очень большая работа, министр поделилась ее результатами на примере посещаемости различных ивентов. Также она перечислила и те культурно-массовые мероприятия, которые будут проходить в этом сезоне.

«Посещаемость учреждений культуры за прошлый год составила 115% от планового значения. В абсолютных цифрах это порядка 15 миллионов посещений, что в три раза превышает показатели 2019 года. Посетителями только наиболее масштабных мероприятий на территории региона за последний год стали более 500 тысяч человек. Конечно же, можно долго перечислять все наши мероприятия, которые пользуются неизменной любовью, повышенным вниманием, в том числе и наших туристов. Я назову только основные наши культурные события, которые за последние годы стали своего рода визитными карточками Псковской области, это и Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, и Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского, и фестивали «Музыка на воде», «На страже мира», фестиваль военно-духовых оркестров «Михайловский бастион». Очень много положительных откликов мы получили по итогам проведения спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа», мероприятие посетили порядка 11 тысяч человек в юбилейный год Великой Победы. В этом году нас всех ожидает не менее насыщенная культурная событийная повестка. Конечно, всех секретов я раскрывать не буду, но, например, новым проектом этого года станет фестиваль «Монастырская кухня», который мы проведём в Печорах. На фестивале будут представлены монастырские подворья, выступят творческие хоровые коллективы, гости и жители нашего региона смогут лучше узнать особенности православных традиций, русской православной кухни. Я уверена, что этот фестиваль будет очень интересен туристам, паломникам из самых разных регионов нашей страны. В честь Года единства народов России у нас запланирована очень масштабная событийная повестка. Мы планируем представить мультимедийный спектакль по сказкам народов России. Нас ждут юбилейные Дни Пушкинской поэзии, которые пройдут в этом году в 60-й раз. Безусловно, их программа будет очень насыщенной. И много других культурных событийных проектов. Я не сомневаюсь, что культурная составляющая жизни нашего региона, безусловно, всегда радует и всегда будет активно привлекать туристов на древнюю псковскую землю».

Свою лепту в развитие событийного туризма нашего города вносит и отель «Покровский». Вот уже несколько лет подряд территория отеля становится площадкой для проведения музыкального вечера «Лавандовая ночь». Директор «Покровского» Ирина Кухи рассказала о том, какой была загрузка ее отеля в прошлом и позапрошлом годах, а также о планах на заполняемость в этом туристическом сезоне. Также она поделилась наблюдениями о том, на сколько дней бронируют номера гости города, и о том, что интересует их больше всего.

«Отель «Покровский» фиксировал устойчивый рост числа гостей в 2024–2025 годах. В 2026 году мы вышли на плановые показатели загрузки. Наш отель демонстрирует стабильную загрузку, и этот год мы оцениваем как успешный несмотря на рост конкуренции на рынке. В настоящее время мы наблюдаем рост числа гостей, выбирающих поездки продолжительностью от 1 до 3 дней. Данная категория туристов нуждается в быстром включении в отдых, комфортном размещении и качественном сервисе без лишней логистической сложности, и эту задачу мы успешно решаем в отеле «Покровский». Я бы сделала акцент не на событийном, а на сезонном факторе: динамика загрузки отеля «Покровский» чётко привязана к сезонам: высокий, низкий и межсезонье. Гости приезжают не столько за конкретным событием, сколько за сменой обстановки, качественным отдыхом и атмосферой исторического Пскова».

По оценке руководителя ассоциации «Астур» Гелены Самохваловой, за последние два года Псков стал городом всесезонного пребывания туристов. Этому способствуют разнообразные событийные мероприятия не только на территории областного центра, но и муниципалитетов, которые, несомненно, привлекают туристов. Поделилась она информацией и о том, на сколько дней чаще всего приезжают в Псков гости города. Однако, по словам Гелены Самохваловой, ситуация с беспилотными атаками и задержкой авиаполетов отражается на туристическом потоке далеко не лучшим образом. Также она назвала и дополнительные причины, по которым в этом сезоне туристы смогут отдать предпочтение другим регионам.

«Проблемы, которые мы сейчас наблюдаем с атаками беспилотников, с сокращением полётов, отменой рейсов или периодическим закрытием неба, никоим образом благотворно не повлияют на увеличение турпотока. Хотелось бы надеяться, что мы сохраним уровень хотя бы прошлого года, поскольку профессионалы — мои коллеги, туроператоры — сделают всё, чтобы данная ситуация не превратилась в какую‑то панику, истерику. Они находят новые возможности по доставке туристов наземным путём, чтобы не было отмен ранее забронированных туров — как от индивидуалов, так и от групп. Но есть ещё один момент. В общем‑то, в связи с вступившими в силу изменениями в Налоговый кодекс ряд предприятий, особенно гостиничного хозяйства, вынуждены поднимать стоимость своих услуг. Общепит — тоже, поэтому несколько увеличилась и цена поездки в наш регион. Поэтому и здесь мы ничего не можем сделать. Я думаю, что ряд туристов, которые рассматривали наш регион, возможно, и откажутся. Средняя продолжительность тура сейчас — 3 дня, 4 ночи. Либо это тур выходного дня, причём не с пятницы, а даже бывает с четверга вечера и дальше: пятница, суббота, воскресенье. Если это какие‑то государственные выходные или праздники, они захватывают день до и день позже. Недельные туры возможны ближе к купальному сезону, поскольку у нас достаточно много теперь в разных частях региона кемпингов, глэмпингов, модульных отелей, стоящих на берегу оборудованных водоёмов. И вот туда люди потянутся с началом купального сезона — на неделю и даже на две. А экскурсионный, культурно‑познавательный тур, тур по национальным маршрутам нашим — это, как правило, 3–4 дня. Два года точно мы можем констатировать, что Псков стал всесезонным местом пребывания туристов. Поскольку у нас не только в областном центре, но и в других муниципалитетах каждый месяц проходит по одному, а то и по два‑три каких‑то событийных мероприятия на различные тематики: от спортивных до этнографических, гастрономических, культурных. И нет у нас сейчас сезонности — слава Богу, пока она не пропала, не появилась заново. То есть и зимние праздники, и осенние, и весенние, и летние — причём и просто экскурсионка, и экскурсионка, привязанная к различным фестивалям, которые у нас проходят в Псковской области».

Директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская наблюдает, что с каждым годом туристов, желающих посмотреть на красоты Изборского музея-заповедника, становится всё больше и больше. Начало туристического сезона в Печорском округе и Изборске стартует в дни Пасхи, но уже сейчас число туристов, желающих посетить обитель или музей-заповедник, растет на глазах. По мнению Наталии Дубровской, притоку туристов в новом сезоне быть.

«В 2025 году мы приняли 608 тысяч человек — это на 100 тысяч больше, чем в 2024 году. Уже прошёл первый квартал 2026 года, и на текущий момент Изборск посетили 78 тысяч человек — это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Туристический сезон ожидается добрым, хорошим, тёплым. Весенние каникулы, которые сейчас идут, показали: по данным прошлых выходных, сезон, вероятно, откроется даже раньше майских праздников. Мы уже чувствуем это по количеству гостей, которые хотят в эти дни посетить Печоры, Псково‑Печерский монастырь и Изборск. Туристов становится с каждым днём всё больше и больше. Изначально люди, приезжающие из других городов, едут в Изборск прежде всего как к месту, где находится крепость Городище. То есть они едут просто увидеть Изборск. Но, конечно, событийный туризм даёт нам огромный всплеск, толчок: когда у нас проходят фестивали, поток гостей заметно растёт. Например, фестиваль «Исаборг» в этом году пройдёт ко Дню России. У нас получится четыре выходных дня, и уже очень много заявок подано от наших друзей и гостей. Таким образом, ко Дню России у нас будут проходить два крупных мероприятия: фестиваль «Исаборг» и фестиваль «Железный град». Эти события, безусловно, вызывают значительный всплеск числа гостей в Изборске — практически в несколько раз».

По мнению генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой, музей — это то пространство, где найдется место для каждого. Поэтому она надеется, что в этом туристическом сезоне никакие беспилотные угрозы не станут помехой для роста потока туристов в наш город. По словам Светланы Мельниковой, не только событийный туризм привлекает гостей города, но еще и транспортная доступность тоже положительно сказывается на турпотоке. Она рассказала о том, какое число гостей принимал музей-заповедник в разные годы, эти цифры наглядно показывают заинтересованность и псковичей, и туристов в посещении музея.

«Если мы говорим о цифрах, их можно назвать: в 2023 году мы приняли 713 тысяч человек — чуть больше. В 2024‑м — на 25 тысяч больше, а в 2025‑м уже на 88 тысяч больше, чем в предыдущий год. Но не это главный показатель работы музея, ведь наши посетители очень разные. Есть так называемый «сильный посетитель» — это глубоко образованный человек, который бывает в музее часто и ищет там что‑то новое. Например, когда мы открыли экспозицию живописи древнего Пскова и икон, сразу хлынула народная толпа заинтересованных людей. Или, к примеру, мы сделали макет: мы буквально задыхались от количества групп, которые приходили посмотреть на Псков XVII века. А есть и другая категория, которую условно можно назвать «слабым посетителем». Это люди с нарушениями слуха или зрения, а также те, кто не обладает высоким уровнем образования. Но это наши посетители, и мы должны всячески их привлекать — они должны получать в музее то, ради чего пришли. Поэтому далеко не всегда важны цифры или категория посетителей. В общем и целом музей — это пространство, где каждый человек найдёт то, что ему интересно. Если говорить о Пскове, возникает вопрос: где город, а где музей? У меня, например, есть такое убеждение (возможно, с ним не все согласятся), что Псков — он весь музей, весь пропитан этим музейным пространством. И ещё очень хотелось бы провести выставку «Сфера многоликая». Я думаю, она привлечёт внимание всех: и псковичей, и приезжих».

По итогу сегодняшней программы мнения наших собеседников традиционно разделились. Одни отмечают, что угроза БПЛА и вступившие в силу налоговые изменения могут сократить число желающих посетить регион. Но большая часть комментаторов настроена весьма оптимистично и наоборот ожидает новую волну желающих посетить не только эногастрофестиваль «Виноград» и фестиваль Гривского, но и полюбоваться красотами Псков-Печерского монастыря и Псковского кремля. Несмотря на то, что конкурентное преимущество Псковской области в виде уникального географического положения перестало приносить выгоду нашему региону, ежегодно привлекать туристов помогает событийный туризм. И по итогу сегодняшней программы можно смело сказать, что с этой задачей разного рода фестивали, опен-эйры и другие культурно-массовые мероприятия справляются на оценку отлично. А сумеет ли показатель этого года по числу туристов превзойти годы предыдущие — мы узнаем уже совсем скоро.

Александра Братчикова