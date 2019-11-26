Туризм

Опубликован топ самых популярных имен туристок, путешествующих на самолете

Сервис путешествий Туту.ру опубликовал топ-10 самых популярных имен пассажирок, которые в течение года летали из России в другие страны. С этой целью были проанализированы все купленные авиабилеты за год, с 1 ноября 2018 до 1 ноября 2019.

Чаще всего среди пассажиров встречались самые распространенные женские имена. В топ-10 вошли Елены (5,51%), Натальи (5,2%), Ольги (4,78%), Татьяны (4,34%), Ирины (3,79%), Светланы (3,33%), Анны (2,61%), Марины (2,17%), Екатерины (2,17%), Галины (1,86%).

В топовых странах (Италия, Испания, Германия, Болгария, Израиль, Чехия, Черногория, Турция, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия и другие) распределили пассажирок по именам. Оказалось, что почти на каждом рейсе в популярные у туристов страны есть Натальи, Ольги, Татьяны, Ирины и Светланы. Есть и особенности. Так, в Армению летит больше всего Ань. Азербайджан пользуется особой популярностью у Татьян, а Наташи любят летать в Турцию, Грузию и на Украину.