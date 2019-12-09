Туризм

В 2019 году 20% россиян ни разу не ездили в путешествие

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у своих клиентов, сколько раз они уезжали на отдых в 2019 году. Оказалось, что каждый пятый россиянин ни разу не отправлялся в путешествие, причем, 16% из них такое положение дел устраивает, и они не планируют ничего менять, а большинству хватило бы одной или двух поездок в год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе OneTwoTrip, в 2019 году не более двух поездок совершили 42,1% клиентов сервиса, и большинство из них (87%) хотели бы путешествовать в два раза чаще. Тех, кто отправился в три или четыре поездки в этом году, оказалось 24,5%. Интересно, что многие из них (71%) считают, что это слишком мало.

Половина предпочла бы от пяти до шести поездок. При этом 24% считают, что трех-четырех путешествий в год достаточно, и можно даже сократить это количество.

Россиян, которые путешествуют больше пяти раз в год, оказалось 13,4%, из них 6,8% совершили более семи поездок. При этом отметим, что 51% опрошенных, выбравших вариант ответа «7 и более», считают, что столько путешествий в год для них достаточно.