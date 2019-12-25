Туризм

Ярких путешествий пожелала псковичам в новом 2020 году компания «Славянский тур»

Жизнь немыслима без путешествий, а значит, следующий год невозможно представить без поездок. Куда бы вы ни решили отправиться - на блистающий солнцем и морем жаркий юг или в холодную загадочную Скандинавию, в Крым или на Камчатку, на запад или на восток - компания «Славянский тур» поддержит вас во всех начинаниях!

В новом 2020 году пусть везде сопутствует вам удача, хорошее настроение и здоровье, а рядом пусть всегда будут те, кого вы любите!

Кстати, хозяйка наступающего года - Крыса, любит все новое, экстремальное и даже экзальтированное. Она на месте сидеть не будет, да и других за собой потащит. Ей нравится путешествовать, создавать вокруг себя феерическое шоу и яркие приключения. Не расстраивайте символ года, не сидите дома - собирайте сумку и в путь! Со 2 января офис компании в ТРК «Акваполис» уже вернется в рабочий ритм после праздников и будет ждать в гости всех, кто любит дорогу, ветер перемен и новые впечатления!

И не забывайте слова великого Марка Твена: «Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, открывайте!»

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700, 084

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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