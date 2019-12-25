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Завтра туриста: Оформляем страховку для выезда в Финляндию

04.01.2020 11:43|ПсковКомментариев: 0

Даже в достаточно спокойной Финляндии путешественник может столкнуться с рядом неприятностей, начиная с перегрева в сауне до вывиха языка при попытке поупражняться в родном для финнов языке. В соответствии с законодательством, медицинская страховка для выезда является обязательным для визы документом, направленным на то, чтобы предотвратить непредвиденные расходы российских туристов на оказание медицинской помощи.

Чтобы в визе не было отказано, страховой полис должен соответствовать некоторым условиям:

1.            Страховое покрытие должно быть не меньше, чем на 30 000 евро.

2.            Его действие должно начинаться с момента подачи запроса на получение визы.

3.            Он должен покрыть все время нахождения туриста в Шенгенской зоне. Кстати, если оформляется мультивиза, то срок страховки может составлять, как 365 суток, так и период первой поездки.

4.            Не должно быть франшизы.

5.            Он должен быть выдан той страховой компанией, которая имеет аккредитацию в консульствах, либо посольствах стран, поэтому данный аспект нужно сначала проверить.

Когда оформляется страховка для визы в Финляндию, следует обратить внимание на возможность расширения страхового покрытия. Что обязательно нужно учесть? Если турист хочет покататься на горных лыжах или проехаться на санях, запряженных в собачью упряжку, или пообщаться с диким оленем и другими животными, то все это стоит включить в условия страховки.

Разумеется, прямо таких рисков в полисе нет, но они входят в определённую категорию. К примеру, те, кто собирается кататься на лыжах, должны включить в полис категорию рисков «Активный отдых», любители продегустировать вино – «оказание помощи в случае алкогольного опьянения». Для пожилых людей предусмотрены специальные программы по лечению.

Не стоит экономить на оформлении страховки, потому что путешественник не может предсказать, что с ним может произойти. Жизнь непредсказуема, и человек на ровном месте может подвернуть ногу и ему потребуется помощь врача, а если в поездке будут дети, то с ними риски возрастают на 70%.

Что делать при наступлении страхового случая?

1.            Сразу же позвонить по телефону указанному в страховом полисе.

2.            Оператор, выслушав ситуацию, подберет подходящие лечебные учреждения и сообщит о том, куда следует обратиться и какие документы иметь при себе.

В случае если застрахованное лицо понесло какие-то дополнительные расходы, оно должно предоставить в страховую компанию подтверждение данного факта для возмещения средств. Однако сделано это должно быть не позднее, чем через 30 дней.

Источник: Псковская Лента Новостей
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