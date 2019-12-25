Туризм

В Амстердаме появился новый налог для туристов

С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог. Теперь за каждую ночь пребывания в гостинице в столице Нидерландов путешественнику придется заплатить дополнительно €3.

Тем, кто предпочел остановиться в кэмпинге, придется добавить по €1 за ночь. Об этом сообщается на сайте города.

Налог вводится в дополнение к уже имеющемуся сбору, который составляет 7% от общего счета за проживание. Налог за аренду квартир через Airbnb, а также жилья типа постель и завтрак составит 10%.

Таким образом налог для туристов в Амстердаме станет самым высоким в Европе, отмечают «Известия».