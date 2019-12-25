Туризм

Самые популярные туристические города ближнего зарубежья назвали эксперты

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил города Беларуси и Абхазии, популярные для путешествий летом-2020, сообщает Tvil.ru.

Список составлен на основании данных оплаченных броней отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Тройку самых популярных городов для летних путешествий составили Сухум и Новый Афон в Абхазии и Минск в Беларуси.

По данным сервиса, туристы планируют поездки в города ближнего зарубежья летом-2020 на период от восьми до 17 ночей и собираются потратить на аренду жилья, примерно, 2,4 тысячи рублей в сутки.