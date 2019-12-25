Туризм

Псковские мероприятия вошли в список лучших событий 2020 года по версии портала EventsInRussia.com

Псковские мероприятия вошли в список лучших событий 2020 года по версии портала EventsInRussia.com. Как сообщает туристический сайт Псковской области, портал собрал 200 самых интересных событий России из разных уголков страны, которые были удостоены звания «Национального события года». Часть из них достигли международного уровня и известны по всему миру.

Среди лучших событий есть гастрономические фестивали и спортивные состязания, военные, исторические реконструкции и народные праздники, демонстрирующие уникальные особенности своего региона, фестивали посвященные всем видам искусства — литературе, живописи, кинематографу, музыке и даже архитектуре. Представленные проекты заслужено получили статус «национального», так как являются самыми значимыми событийными мероприятиями, которые стремятся посетить туристы не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Псковской области лучшими событиями 2020 года признаны:

46-й Всероссийский фестиваль

Конкурс русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского - Корсакова, настоящий праздник классической музыки. Концерты проходят как на основной площадке области - в Большом концертном зале филармонии, так и в районах области-музеях-усадьбах великих композиторов. В концертах принимают участие ведущие российские музыкальные коллективы.

Фольклорный праздник «Деревенские забавы»

Вас ждут молодецкие забавы за ценный приз, чай из самовара на дровах, сладкие да сытные плюшки, стрельба из лука, шашлыки и напитки, салон красоты по-деревенски, стилизованные фотозоны и фотограф, свежайший березовый сок прямо из березы, гадания у бабки травницы, программа для детей.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии проводится с 1967 года. С 2018 года приобрел новый статус и название – Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Основная идея праздника: «Сохранение и развитие русской национальной традиции восприятия творчества А.С.Пушкина как национального достояния, его осмысление через все виды искусств».

Исторический фестиваль «Хельга»

Военно-исторический фестиваль «Хельга» проводится на территории Псковского района в историческом месте площадью 4 Га в Выбутах. Фестиваль посвящен нашей известной всему миру Великой Княгине Ольге, Правительнице Земли Русской в 10-м веке, а также культуре и традициям Древней Руси, её жителей и её соседей в 9-11 веках - русам, славянам, варягам, временам становления древнерусского государства, как традициям повседневной жизни, так и воинским обычаям.

14-й международный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры воссоздает события 13 - 17 веков Руси и Европы, дает возможность «погружения» в эпоху средневековья, знакомства с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов. Основная фестивальная площадка разворачивается на плато над Городищенским озером.

Фестиваль ремесленной культуры «День скобаря»

В нем принимают лучшие кузнецы, проводят мастер-классы, знакомят посетителей с кузнечными традициями, демонстрируют свои уникальные изделия.