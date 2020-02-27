Туризм

В этом году в Пскове традиционно пройдет День Скобаря

Опасения, высказываемые в сообществе мастеров и ремесленников Псковской области, не имеют под собой почвы: День Скобаря будет проведен в 2020 году. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области.

Кроме того, как отметили в комитете, после завершения реставрационных работ на территории музейного двора у Дома ксендза возможно будет проведение тематических мероприятий.

Напомним, «Псковский кузнечный двор» был открыт в июле 2008 года как структура Псковского музея-заповедника. На его территории проводились традиционные мероприятия: «Новый год на кузнечном дворе», «Рождественские колядки на кузнечном дворе», «День скобаря». В связи с реставрационными работами на двух площадках музея дворы Дома ксендза и Поганкиных палат были исключены для мероприятий. Мероприятия проводились на набережной, в Детском парке, Кремле и др. На эти мероприятия из фондов музея выдавались предметы из кузнечной коллекции по просьбе организаторов мероприятий.