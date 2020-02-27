Туризм

Музей, посвященный «Ледовому побоищу», планируют открыть в Псковской области в 2021 году

Власти Псковской области намерены в первой половине 2021 года открыть музей-диораму, посвященный сражению дружины Александра Невского с немецкими рыцарями Тевтонского ордена. Объект разместится рядом с местом Ледового побоища на берегу Чудского озера в Псковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-губернатора региона Веру Емельянову.

По федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» Российскому военно-историческому обществу предоставлена субсидия на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Одной из задач проекта является создание памятных мест, связанных с военной историей России. Летом 2019 года председатель регионального отделения РВИО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Олег Титберия сообщал ТАСС о том, что музей-диораму, посвященный сражению дружины Александра Невского с рыцарями Тевтонского ордена, планируется создать рядом с местом Ледового побоища на берегу Чудского озера в Псковской области.

«Над проектом здания работает группа архитекторов и художников, в том числе из Российской Академии художеств, привлеченная Олегом Титберией. Планируется, что работа над проектом будет завершена к апрелю 2020 года. В начале 2021 года здание должно быть построено и оформлено соответствующим образом <..> Главный художник "Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи" Министерства обороны РФ Евгений Емельянов закончил работу над холстом диорамы, посвященной исторической битве. Он работал над ним ровно десять лет. Площадь живописи - 60 квадратных метров», - сказала Емельянова.

Она также добавила, что художнику в ближайшее время предстоит «оформить полотно».

«Пока оно закреплено на каркасе, но вскоре вокруг выстроится трехмерное продолжение живописного полотна - бутафорский снег и лед, половина саней (вторая уже есть на картине), разместятся фигуры рыцарей и русских воинов, кусты и камни. Будет достигнут эффект вовлеченности зрителя в происходящее на полотне», - пояснила собеседница агентства.

Емельянова отметила, что региональные власти рассчитывают в перспективе создать федеральный музей-заповедник «Ледовое побоище», а открытие диорамы в Самолве станет важным мероприятием «в деле увековечения памяти о знаменательном событии российской истории и праздновании 800-летия Александра Невского».

«Кроме того, открытие диорамы может стать важным импульсом, который позволит вернуться к рассмотрению вопроса на уровне Министерства культуры РФ о создании федерального музея-заповедника "Ледовое побоище" и на его основе поля ратной славы России», - резюмировала первый вице-губернатор.

Битва на Чудском озере произошла в апреле 1242 года, тогда войска Великого Новгорода под руководством князя Александра Невского одержали победу над войсками рыцарей-крестоносцев. День сражения отмечается в современной России как один из Дней воинской славы.